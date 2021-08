Cubanos torturados bajo custodia policial tras estallido nacional del 11 de julio ofrecen su testimonio (VIDEO)

La publicación independiente El Toque ha publicado un video con varios testimonios de maltrato y torturas de quienes participaron en las protestas del 11 de julio.

"Las máximas autoridades gubernamentales niegan, con argumentos absolutos, lo narrado por las víctimas. En su lugar, solo han admitido la posibilidad de que ocurriera algún exceso puntual de violencia policial, el cual —afirman— será esclarecido en su momento. Pero los alegatos de quienes han sido violentados, maltratados y torturados desmienten la versión oficial y colocan en evidencia que el abuso cometido durante el 11J y días siguientes fue norma y no excepción", explica El Toque.

El abuso, la persecución, los excesos de violencia, las presiones y amenazas —sumado al control hacia el interior del país de toda narración sobre los sucesos del 11J— han golpeado a los protagonistas directos y sus familias en primera instancia, alerta El Toque.

En un encuentro con periodistas oficialistas, celebrado el pasado 19 de agosto el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que no se arrepentía de haber movilizado fuerzas para reprimir la manifestaciones del domingo 11 de julio cuando dijo en televisión nacional, “La orden de combate está dada. ¡A la calle los revolucionarios!”.

“No me arrepiento, ni me arrepentiré. Había que defender contra manifestaciones que no eran para nada pacíficas. Pudo haber algún exceso, pero aquí no hay nadie desaparecido ni torturado”, afirmó.