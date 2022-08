Cubanos advierten que epidemia de dengue no se soluciona con visitas de prevención

Las brigadas estudiantiles anunciadas por el gobierno cubano para practicar el pesquisaje en los hogares en medio de la epidemia de dengue poco podrán hacer si no se fumiga, se eliminan los vertederos de basura, y se soluciona el faltante de medicamentos y los largos apagones, dijeron a Radio Televisión Martí residentes desde la isla.



En Pinar del Río van en aumento los casos de dengue, advierte José Rolando Cásares.



“Pasé por el hospital Abel Santamaría y todavía sigue colapsado de tantos niños que hay ingresados con el dengue. No hay petróleo ni químicos para cumplir con el ciclo de fumigación, ya no son apagones, sino alumbrones”, se quejó el activista.

Desde el poblado de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en Matanzas, Annia Zamora Carmenate, señala: “Hay muchos enfermos y no se sabe si es dengue o Covid-19, porque cuando uno llega al hospital, no hay reactivos, tampoco PCR ni test rápidos. Entre el hambre, los apagones y la falta de medicamentos, esto es horrible”, afirmó.

Las visitas a las casas no cambiarán nada, concluye desde Nuevitas Olainis Tejeda Beltrán. “No se ha podido hacer la campaña de fumigación porque no hay combustible, y las personas tienen una total desconfianza en el sistema de salud, prefieren pasar el dengue en sus casas. Estamos viviendo un abandono total”, dijo.



Ramón Zamora alerta que en Holguín está fuera de control la campaña de prevención.

“¿De qué vale que vengan a ver cómo están los depósitos de agua sin traer ningún tipo de solución, como es la fumigación? No tienen recursos para atender la cantidad de pacientes que hoy se hacinan en el hospital pediátrico y también en el clínico quirúrgico”, informó el traumatólogo.

La escasez es total en Baracoa, cuenta desde allí Emilio Almaguer.

“Una duralgina no la hay, un mosquitero no lo hay, algo que me alimente tampoco lo hay. Entonces, más que medida de prevención, se convierte en una molestia que te visiten para exigirte que tienes que mantener el patio limpio y hacer el auto focal”, opinó el comunicador.



En Camagüey hay dengue y otras enfermedades contagiosas, advierte Leydis Tabares.



“¿Qué pueden hacer estos infelices muchachos al resistero del sol el día entero, si aquí no hay ningún tipo de medicamentos? Y tampoco los recursos que se necesitan para combatir el dengue; y no hay fumigación por falta de petróleo”, destacó.

Y desde Puerto Padre, en Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos enfatizó que allí hay problemas mayores para enfrentar el brote de dengue que no se solucionan con una visita de prevención.



“Toda la basura de Puerto Padre está regada en la calle, en los vertederos, por falta de petróleo para poder recogerla, y tampoco están fumigando”, aseguró el activista.



En la página de Facebook del Ministerio de Salud Pública, cubanos dejaron comentarios críticos sobre las pésimas condiciones existentes y la escasez de recursos disponibles para enfrentar la crisis epidemiológica.