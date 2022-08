Casos de dengue desbordan los hospitales, alertan residentes en varias partes de Cuba

El aumento de hospitalizaciones por dengue ha provocado el colapso de las salas de emergencia de las instituciones médicas en Cuba, forzando a las autoridades a implementar centros temporarios de salud para la atención del alto número de pacientes con síntomas del virus.



Mientras, siguen suspendidas las fumigaciones por falta de recursos (combustible y químicos), y persiste la escasez de medicamentos, denunciaron a Radio Televisión Martí cubanos desde varias provincias de la isla.



En Los Arabos, en la provincia de Matanzas, el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), Alberto Corzo, advierte que ya colapsó el Hospital General Docente Mario Muñoz Monroy, en la ciudad de Colón.



Dijo, además, que el accionar de las instituciones del estado es “pésimo” para combatir la propagación del dengue. “Todavía no tenemos conocimiento de que se estén realizando las fumigaciones”, destacó el comunicador.

Desde la ciudad de Santa Clara, el periodista Guillermo del Sol señala que no hay reactivos para realizar las pruebas diagnóstico de dengue u otros virus.



“En el hospital Arnaldo Milián Castro, lo único que mandan es ingerir mucho líquido y duralginas para la fiebre; duralginas que no hay. Tampoco hay petróleo para la campaña de fumigación, y no están ni visitando las viviendas para la campaña antivectorial”, aseguró.

También en Sancti Spíritus es compleja la situación con el dengue, cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.



“Continúa en aumento el contagio de las personas, imagínate que no se está fumigando porque no tienen petróleo, y tampoco el abate”, aseguró el comunicador.



Los residentes del poblado de Los Palacios, en Pinar del Río, enfrentan el brote de dengue totalmente desabastecidos, tanto de medicamentos como de alimentos, reporta el periodista independiente Maikel Norton.



“Hay un brote tremendo de dengue y no hay insumos de primera necesidad. Prácticamente, nos han abandonado a la suerte”, enfatizó Norton.



Alejandro Tur Valladares vive en Cienfuegos. Desde allí cuenta que “esta nueva oleada de contagios con dengue ha llevado a rebasar las capacidades establecidas en los hospitales, tanto en el pediátrico como en el hospital provincial Gustavo Aledereguía Lima”.



Sobre las fumigaciones que evitan la propagación del mosquito, agente transmisor de la enfermedad, dijo que, en su zona, no ha visto todavía la primera.

En Villa Clara, el cuentapropista Yoel Espinosa Medrano criticó “la poca importancia que está brindando el Ministerio de Salud Pública” a la población, lo que “provoca una situación bastante desesperante para los que vivimos acá en la isla”.



En Ciego de Ávila, Otoniel Cruz Suárez informó que no hay capacidad de ingreso en el hospital provincial Antonio Luaces Iraola por la cantidad de casos con dengue.



“En los hospitales, en estos momentos, no hay medicamentos, y por el exceso de pacientes, muchos de los que llegan al cuerpo de guardia son regresados para sus hogares”, reportó.



En la provincia de Camagüey van en aumento los casos de dengue, dice desde allí Jiordan Marrero Huerta.



“El gobierno no cuenta con los recursos necesarios para realizar una campaña intensiva en contra del mosquito Aedes Aegypti, mientras que se incrementa la presencia de personas en los centros de salud”, aseguró.



Y desde la ciudad de Guantánamo, el activista Henry Couto Guzmán expresó que está a plena capacidad el hospital provincial Agostinho Neto.



“La segunda planta se encuentra completamente llena de pacientes con casos febriles de dengue, y es bochornoso lo que está ocurriendo en este hospital con la atención a las personas, por falta de medicamentos”, alertó.