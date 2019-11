¿Cuánto dinero pierde el gobierno cubano con el fin de las misiones médicas en tres países?

Aunque el secretismo del gobierno cubano impide manejar cifras exactas, se estima que la cancelación sucesiva de los programas médicos en Brasil, Ecuador y ahora Bolivia le habría quitado a La Habana cerca de la mitad de su mayor fuente de ingresos.

Y ni el turismo, ni las remesas, ni las exportaciones de bienes de consumo están en condiciones de cubrir el vacío.

“Incluyendo a Brasil además de Ecuador y Bolivia, la reducción debe ser de la mitad o más”, dijo el lunes a Radio Televisión Martí el Dr. Julio César Alfonso, fundador y presidente del grupo Solidaridad Sin Fronteras.

La exportación de servicios profesionales es la principal fuente de divisas del régimen cubano, que en 2018 reportó 10,737 millones de dólares por ese concepto, según la Organización Mundial de Comercio (página 154). Esa cifra representa una caída con respecto a los ocho años anteriores: no estaba por debajo de los 11 mil millones desde 2010.

“En comparación con las de Venezuela, Brasil, Bolivia y Ecuador, casi todas los demás misiones son pequeñas, como la de Nicaragua, y en países de África, que tienen 20 o 30 médicos, incluso menos”, dijo el Dr. Alfonso.

Entre las excepciones figura Qatar, donde el llamado Hospital Cubano de Dohar reúne a 475 doctores, enfermeros y técnicos, informa el diario británico The Guardian, cuyo reportero Pete Pattisson visitó sus instalaciones.

“Uno sabe que [la pérdida de ingresos para el gobierno cubano] significará números importantes”, dice desde La Habana el economista Omar Everleny Pérez Villanueva. “Ahora lo único que queda de ingreso importante [por ese concepto] es Venezuela”.

Todavía en el campo de la salud hay ganancias por las empresas mixtas en China, Malasia, añade Pérez Villanueva. Pero “evidentemente, esto ha llegado en un momento de muchas dificultades con [la caída de] el turismo, la zafra que no fue buena, el tornado” de enero en La Habana, dice el experto.

De acuerdo con The New York Times, en Brasil había 8,517 médicos y trabajadores de la salud cubanos. En Ecuador eran 382, según el periódico Juventud Rebelde. Y la canciller del gobierno interino de Bolivia, Karen Longaric, le dijo al diario El Deber que Cuba retiraba 725 doctores y personal de salud. Total: 9,624.

Un cálculo elemental a partir de las cifras que publican The New York Times y The Guardian indica que, solo con la salida de Brasil, el gobierno cubano dejó de percibir casi 409 millones de dólares anuales, exactamente $408,816,000.

De acuerdo con la BBC, la cifra es menor: 332 millones de dólares al año. La agencia de noticias británica informaba en mayo que Cuba tenía más de 30,000 médicos activos en 67 países, la mayoría en América Latina y África, pero también en naciones europeas como Portugal e Italia. Associated Press indica que ahora son 29,000 trabajando en 65 países.

La brigada médica cubana en el extranjero más numerosa sigue siendo la de Venezuela. En un mensaje fechado el 15 de noviembre, dice tener “más de 23 mil colaboradores”. El gobierno de Estados Unidos y analistas internacionales han dicho que una parte considerable de esa cifra corresponde a agentes de inteligencia.

Gracias al acuerdo firmado en 2013 con la administración de Dilma Rousseff, La Habana recibía mensualmente 4,000 dólares de los 5,000 que Brasil pagaba por cada médico, según The Guardian. No solo cubanos formaban parte del programa Mais Medicos: también profesionales brasileños y de otros países, pero sus respectivos gobiernos no actúan como intermediarios.

Aunque Qatar y Cuba se negaron a revelar detalles de su acuerdo, añade el periódico británico, fuentes conocedoras del hospital estiman que Qatar le paga al régimen cubano entre 5,000 y 10,000 dólares mensuales por cada profesional de la salud.

“Tienen suerte con los sueros: cada vez que se le cae un país viene otro y le conecta el catéter”, comenta el Dr. Alfonso.

Se cree que, con la eliminación de los viajes de cruceros, el gobierno cubano perdería alrededor de 130 millones de dólares por temporada, indica un informe de AP. Pero esa cifra no incluye lo que dejan de percibir los cuentapropistas.

Un experto en economía del turismo consultado por la agencia, Jose Luis Perelló, advirtió que la medida de Washington le impedirá a La Habana cumplir su propósito de atraer cinco millones de turistas este año.

En su cuenta de Twitter, el economista cubano Pedro Monreal comenta las cifras actualizadas de turismo internacional recién publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI), según las cuales hubo 7.9 por ciento menos visitantes que entre enero y octubre de 2018.

“En cifras absolutas, la contracción del 7.9% en enero-octubre de 2019 significó 303,929 visitantes menos que en igual período del año anterior”, escribe Monreal. “Únicamente crecen respecto a 2018 dos emisores: la comunidad cubana (+4.6%) y Rusia (+20%)”.

En cualquier nación del mundo con una economía normal, comenta desde España el economista Elías Amor, esta caída de ingresos debería ser suficiente para devaluar la moneda.

“La balanza de pagos de un país se obtiene de la suma de dos balanzas: comercial y de servicios”, explica el experto. “En Cuba la comercial es muy deficitaria, porque importa mucho más de lo que exporta, y la de servicios es enormemente positiva, porque compra poco, y el saldo es un superávit”.

Pero si baja esa venta de servicios, agrega, el déficit en mercancías y bienes no se puede compensar con servicios, y eso genera deuda con el resto del mundo; debilita la moneda cubana.

“El problema fundamental de la economía cubana es la economía cubana”, comenta Elías Amor. “Tienen que cambiar las instituciones, introducir una economía de mercado, de libre empresa”.

En su Capítulo 8, Sector Externo, el Anuario Estadístico de Cuba correspondiente a 2018 (página 47) dice que los ingresos por concepto de “Servicios de salud humana y servicios de atención social” ascienden a 6,398,538,800 pesos. Pero no queda claro cuál es la equivalencia en divisas de esa cifra.

(Con información de Associated Press, BBC, The New York Times, The Guardian, periódicos de Bolivia y redes sociales)