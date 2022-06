Crece la tensión en Cuba en medio de los prolongados apagones

Se mantienen fuera de servicio seis unidades termoeléctricas en el país, luego de que la estación de Felton, ubicada en Mayarí, provincia de Holguín, entrara en funcionamiento. Mientras tanto se intensifican los apagones en el territorio nacional y con ello, también se incrementa el malestar entre la población, alertaron cubanos desde varias provincias de la isla.



Apuntan que la Unión Eléctrica prometió informar previamente sobre los bloques de apagones en todas las provincias, algo que no se está cumpliendo, dijo Vladimir Ríos Cruz desde La Lisa, en la capital cubana, donde los apagones diarios duran varias horas.



“Un programa efectivo antes del apagón es que te informen las horas que interrumpirán el servicio por cada municipio y de esa forma uno se prepara para enfrentarlo, y eso no existe, siempre aquí en nuestra zona cuando no falta la electricidad en un edificio falta en el otro”, destacó Vladimir.



En San Antonio de los Baños, Artemisa, aumenta el descontento popular con los apagones y se incrementa la presencia policial en las calles, señala Daniel Alfaro Frías.



“Ya no hay apagones, ya lo que hay son alumbrones de cuatro o cinco horas, y el resto del tiempo es apagón, así está mediando la vida del cubano entre apagones, la falta de agua y de alimentos, el malestar social es algo que se agudiza cada día más”, dijo Alfaro.



La situación con los apagones es muy compleja en las localidades de Bayamo y Manzanillo, en la provincia Granma, cuenta el campesino Emiliano González.



“Entre ocho y 12 horas diarias y sin anunciarse, sin decir nada, es una locura, aparecen carteles y las personas expresan opiniones en contra del gobierno”, reportó el agricultor.



Julio César Góngora es impedido físico, vive en la ciudad de Pinar del Río y comenta sobre la falta del fluido eléctrico.

“Lo interrumpen por la madrugada a las 4 de la mañana hasta las 11, luego vuelven a interrumpirlo en la tarde hasta las 9 de la noche, hay mucho descontento, es un impacto general en la ciudadanía”, expresó Julio Cesar.



La capital de Holguín sigue con serias interrupciones en el servicio eléctrico, advierte el activista Ramón Zamora.



“Alcanzan hasta seis horas, esto es constante, esto es diario, el pueblo ya está obstinado de tantos apagones, no hay una información la cual indique el horario de las interrupciones”, expresó Zamora.



Es caótica la crisis con la falta de electricidad en la ciudad de Guantánamo, territorio que acaba de visitar el gobernante Miguel Díaz-Canel, comentó el activista Henry Couto Guzmán.

“La realidad es que los apagones sobrepasan las 13 horas, la están quitando siete horas en el día, después la ponen tres horas y luego la quitan seis horas más, la policía está saliendo en horas de la madrugada en busca de las personas que están colocando carteles antigubernamentales, la población no puede más”, advirtió el opositor.



Y desde el costero municipio de Puerto Padre, en Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos, apuntó.



“Aquí, en el reparto Armando Silva, donde yo resido, en 24 horas pasamos hasta nueve horas sin corriente, además no hay alimentos, no hay transporte y la salud no funciona, aquí todo es un desastre”, argumentó el activista.