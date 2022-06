Los apagones llegan a La Habana mientras vecinos del interior reportan "alumbrones"

Los apagones continuaban afectando este martes a casi toda Cuba, incluida la capital del país, donde la Empresa Eléctrica informó el lunes del comienzo de cortes eléctricos escalonados en varios municipios, por "mantenimiento" de la red eléctrica.



“Ayer tuvimos un apagón con una duración que superó las 8 horas. Esto será peor que el período especial, y hay mucho descontento entre la población”, dijo Lucinda González a Radio Martí desde La Lisa, donde reside.



El periodista Independiente Vladimir Turró vive muy cerca del barrio La Güinera, donde "sorprendentemente" no han cortado la electricidad.



“Estamos hablando de La Güinera, El Palenque, la barriada de Los Pocitos, donde hay muchísima población en estos lugares, fundamentalmente en asentamientos ilegales. Creo que el régimen está teniendo en consideración tratar de no afectarlos en esas zonas para que, precisamente, no vuelva a suceder lo que ocurrió el 11 de julio”, opinó el comunicador.



Mientras, en el interior del país, la situación con los apagones sigue siendo muy compleja y se dispara el malestar entre la población.

En Sancti Spíritus continúan las afectaciones eléctricas, reportó el periodista independiente Adriano Castañeda. “Continúan los apagones en toda la provincia y hubo ayer afectación en la mayoría de las panaderías, debido a la falta de combustible para hornear el pan”, explicó.



Son muy prolongados los apagones en Baracoa, en el extremo oriental de la isla, comentó el comunicador independiente Emilio Almaguer.

“Bueno esto esta caótico, aquí la falta de electricidad por día alcanza las 12 horas sin fluido eléctrico, sumado al resto de las dificultades”, destacó.



En Pinar del Río, donde es critica la falta de electricidad, la situación afecta especialmente a las amas de casa, explicó Katia Hernández.



“Son hasta 12 horas de apagón... eso es inaguantable, y no tenemos como cocinar”, afirmó.



El emprendedor Yoel Espinosa Medrano, en Santa Clara, subrayó que la crisis con los apagones es un problema adicional, que se suma a la escasez d eproductos básicos.



“Lo mismo de día, que de noche, que a cualquier hora, están quitando la corriente. Estamos viviendo una desesperación y hay una fuerte presencia de policías y personal del orden público en las calles. El pueblo está agotado”, advirtió Espinosa Medrano.



Camagüey no escapa a la crisis, advirtió Olainis Tejeda Beltrán desde el municipio de Nuevitas, donde reside, y donde continua fuera de servicio la termoeléctrica Diez de Octubre.



“El sistema eléctrico colapsó y ayer (lunes) aquí en Nuevitas prácticamente nadie fue a trabajar, y la gente, en la calle, se expresaba de forma muy violenta”, enfatizó.



Teresa Miranda Céspedes, activista de la organización opositora Corriente Martiana que vive en Guaro, municipio de Mayarí, informó sobre los apagones allí.



“Aquí ya no son apagones, son alumbrones. Anoche andaban tres represores en el pueblo detrás de los muchachos, porque tocan latas cuando se va la corriente”, dijo.



Y desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco apunta que en los últimos días va en aumento la presencia de policías en las calles ante el malestar social por los apagones.



“De lo único que se habla en la calle es de la situación con los apagones. El malestar es bastante generalizado, y se han hecho algunas reuniones en los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) donde se habló del tema de informar cualquier comentario que se escuche en el barrio”, contó el comunicador.