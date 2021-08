Confirman desde Colón que el opositor Félix Navarro se encuentra en huelga de hambre y "está muy malito”

El opositor cubano Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel Abraham, estaría en huelga de hambre, como han denunciado desde hace días familiares y allegados al ex prisionero de la Primavera Negra.

La activista Regla Burunate, esposa de Francisco Rangel Manzano, quien se encuentra preso en el Combinado del Sur, en Matanzas, junto a Navarro, pudo tener noticias de ambos opositores gracias a la visita de una persona que fue puesta en libertad.

“Sobre Félix me dijo que sí, que Félix (Navarro) estaba en huelga de hambre y me dijo: ‘y él está malito’, así mismo me dijo, ‘Félix está en huelga de hambre y está muy malito”, afirmó Regla Burunate a Radio Martí.

Rangel Manzano y Navarro, viven en Colón y son miembros de la misma organización opositora, fueron detenidos el pasado 11 de julio cuando se disponían a participar en la sublevación nacional ocurrida en la isla.

“”Hoy hace exactamente nueve días que no hablamos con él pero ayer se presentó un muchacho que estaba preso junto con él y lo que me dijo es que él (Manzano) se sentía bien, yo me imagino que lo hace para no preocuparme. Él no puede sentirse bien cuando la prisión está llena de chinches", declaró la señora.

Los medicamentos que llevó a Rangel Manzano a la prisión desde hace nueve días, según Regla Burunate supo a través del visitante, no les fueron entregados hasta el día de ayer, 26 de agosto.

Debido al calor, Rangel Manzano tiene “unas lesiones debajo de los brazos” para las cuales su esposa le envió unas pomadas “y esas pomadas, se las vinieron a dar ‘antier’ y el muchacho me dijo que allí hace un calor horrible y que, desde el 11 de julio, los han sacado a tomar sol una sola vez”, refirió la activista matancera.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)