Concurso de poesía busca vindicar el anticomunismo de José Martí (VIDEO)

Bases del Primer Premio de Poesía Intertextual José Martí 2020 1- Podrán participar en esta convocatoria todos los internautas, cubanos o no cubanos, residentes en Cuba o fuera de ella, por medio de seudónimo o con su nombre completo, con cuentas en Twitter o Facebook. 2- Solo se podrá presentar una obra por autor, que tendrá que ser original e inédita. La extensión mínima será de cuatro(4) versos y la máxima de ocho(8), respetándose el formato de cuarteta o redondilla. 3- En tiempos de Internet, la poesía intertextual es también poesía interactiva. La intertextualidad, relacionada con la paráfrasis y la parodia, pasa por la interacción entre textos de diferentes autores tanto en la creación como en la comprensión del mensaje directa o indirectamente sugerido. La siguiente definición de “paráfrasis”, correspondiente al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, también puede servir de guía a los participantes en el Primer Premio de Poesía Intertextual José Martí 2020: “Frase que, imitando en su estructura a otra conocida, se formula con palabras diferentes”. A continuación, con base en los Versos sencillos, dos ejemplos intertextuales: Si ves un monte de bruma

no es un monte lo que ves:

Es la censura, el estrés,

el comunismo que abruma.

(Puente a la Vista)



Abruma el vil desamor

sembrado por el tirano,

abruma el susurro vano

del cómplice trovador.

(Dashel Hernández) 4- El jurado que analizará las obras en concurso estará integrado por poetas, editores y humoristas radicados en Cuba y el mundo. Tras anunciarse los 5 ganadores, se dará a conocer su integración. El jurado tendrá muy en cuenta, de cara a la evaluación de los versos concursantes, elementos como la sencillez, el humor, la novedad o la actualidad. Los versos concursantes deben abordar uno o todos los siguientes temas: a) Liberación de Cuba. b) Denuncia de la represión cultural en Cuba (Decreto 349, secuestros y encarcelamientos, “regulados”, etc.). c) Denuncia de la tergiversación del pensamiento martiano y su utilización como soporte propagandístico del totalitarismo en Cuba. 5- En Twitter: los versos concursantes se tuitearán incluyendo al final, a manera de firma, la dirección @PuentealaVista y el hashtag #Marticoncursa. Y en Facebook se podrán publicar los versos directamente en la página Puente a la Vista www.facebook.com/ puentealavista, también con el hashtag #Marticoncursa. Cualquier otra forma de envío implicará la descalificación de la obra. 6- Las obras presentadas al concurso no podrán estar comprometidas para publicación ni participación en otro certamen. 7- Se otorgarán 5 premios: un primer premio dotado con $200 dólares americanos y otros cuatro con $100 cada uno. 8- El plazo de admisión cierra el 1 de junio de 2020. Los resultados se darán a conocer en julio de este mismo año en Facebook, Twitter y varios medios de prensa. Los organizadores no mantendrán correspondencia alguna con los participantes y solo se dirigirán a los ganadores para anunciarles el resultado. 9- El hecho de participar en este concurso implica la total aceptación de sus bases.