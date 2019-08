Coco Fusco llevará a Heberto Padilla y Reinaldo Arenas al Tate Modern de Londres

Como en un revival, la artista cubanoamericana Coco Fusco ha puesto a la literatura cubana y la política cultural de la revolución en el foco de la curaduría moderna en Londres.

El 4 de diciembre Fusco presentará en el Tate Modern los filmes La Confesión (color, sonido, 33 min), sobre el poeta proscrito Heberto Padilla, y Para vivir en junio con su lengua colgando (color, sonido, 25 min), sobre el novelista proscrito Reinaldo Arenas.

En La confesión, apunta el programa de la importante institución, mediante material de archivo la autora cuestiona el proceso en que Padilla se autoinculpó en una declaración pública, luego de varias semanas de calabozos por criticar la política al régimen cubano en 1971 en su libro “Fuera del juego”.

Lo que desde entonces se conoce como El Caso Padilla, ha quedado como testimonio viviente de la censura oficial ejercida por Fidel Castro ante cualquier disenso.

“Al cuestionar la dinámica de la opresión estatal y la manipulación de los medios, La Confesión reconsidera la relevancia contemporánea de lo que ahora se conoce como El Caso Padilla”, señala el Tate Modern.

En tanto en el filme Para vivir en junio con su lengua colgando, la autora recorre el emblemático parque Lenin, donde Arenas permaneciera escondido durante un periodo en 1974.

En el mismo parque en el que Arenas, un homosexual confeso y perseguido, pergeñara el primer borrador de su novela-testimonio Antes que anochezca, la también escritora explora y “desafía las estructuras de censura y propone una alternativa empática”.

En la película hacen su aparición las actrices Lynn Cruz e Iris Ruiz, así como el poeta performático Amaury Pacheco, fundador del grupo Omni-Zona Franca.

Coco Fusco (EE. UU., 1960) es autora del libro Movidas peligrosas: políticas y performance en Cuba (Tate Publishing, 2015). Su inquietud la ha llevado a indagar en el poder, la raza, el género y la identidad a través de diversos medios, incluida la instalación, el video y la fotografía.

En 2018 Fusco, junto a la artista Tania Bruguera, fue incluida entre las 51 figuras más influyentes del mundo del arte, seleccionadas por el diario Observer. Por su activismo en el arte, el régimen de Cuba impide su entrada.

"Me han negado la entrada a Cuba por segunda vez en el último año", dijo ella en Facebook el 10 de abril de 2019. "Escuché que uno de los funcionarios de Inmigración se refirió a mí como inadmisible. No soy una planta viva, un queso, un narcótico o una publicación pornográfica, pero el acto de expresar opiniones críticas sobre las medidas represivas contra los artistas me convierte en una materia prohibida en Cuba".

[Con información del Tate Modern (Londres), Radio Televisión Martí y redes sociales]