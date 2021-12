Repentina citación a juicio por delito de "resistencia" sorprende a miembro del Movimiento San Isidro

El activista y artista independiente Osmani Pardo Guerra, uno de los acuartelados de San Isidro, fue notificado el miércoles de que será llevado a juicio el 13 de diciembre, por un supuesto delito de “Resistencia”, vista que se celebrará en el Tribunal Municipal Popular de Marianao, La Habana.

Pardo Guerra dijo a Radio Martí que desconoce los argumentos de las autoridades para celebrarle juicio ya que nunca se ha resistido a un arresto.

“Primeramente, yo no me esperaba nada de eso”, declaró Pardo Guerra quien al parecer, no tenía conocimiento de que se estuviera procesando una causa en su contra.

Según el artista y activista habanero, en la tarde del 8 de diciembre, una funcionaria del Tribunal se apareció en su casa entregándole una citación en la cual se le anuncia que debe “comparecer el día 13 de diciembre, a la 1:00 de la tarde en el Tribunal de Marianao por un delito de “Resistencia”.

El activista alegó además que a él “nunca lo han citado ni para entrevista de la Seguridad del Estado, ni para interrogatorio ni para más nada".

“No esperaba esto”, sentenció.

El artista independiente explicó que “el único evento de cierta manera violento por parte de ellos fue el día 2 de marzo, cuando irrumpieron en mi casa por yo tener puesta la canción de “Patria y Vida”, pero en ningún momento yo me resistí al arresto; de hecho, […] lo único que hice fue entrar la bocina que tenía en la puerta de mi casa y entraron los policías, me agarraron por el cuello y me montaron a la patrulla. Yo no me resistí”, aseguró Pardo Guerra.

De acuerdo con el joven activista, ese incidente es “lo único que le viene a la mente”, pero no recuerda que en ningún otro momento haya presentado resistencia a ser detenido, ni siquiera cuando estuvo en noviembre de 2020 acuartelado con otros miembros del Movimiento San Isidro, en la vivienda de Luis Manuel Otero Alcántara en La Habana Vieja.

“Cuando entraron ellos (las fuerzas de la Seguridad del Estado) nunca ofrecí violencia de ningún tipo, yo no soy una persona violenta ni ando agrediendo a nadie ni resistiéndome a nada. Yo simplemente asumo, no sé entonces a qué viene eso”, concluyó Pardo Guerra.

Varios de los acuartelados del Movimiento San Isidro se encuentran en prisión: Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez (Osorbo) y Esteban Rodríguez. La periodista Iliana Hernández se encuentra desde hace meses bajo un régimen de prisión domiciliaria.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)