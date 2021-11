Activista del Movimiento San Isidro pide asilo político en Suiza

El periodista y activista cubano Alfredo Martínez Ramírez, integrante de los movimientos San Isidro y 27N, pidió asilo político en Suiza, donde denunció la represión sufrida en la isla.

“Las razones son obvias. Sufrí represión en Cuba. Me han desalojado dos veces, he sido detenido tres veces, sin ningún motivo legal. Me han dado golpes, me han fracturado un dedo, me han sitiado varias veces, sin poder salir de la casa”, explicó el disidente en declaraciones a Radio Televisión Martí.

Martínez Ramírez se encuentra desde el jueves pasado en las instalaciones migratorias del aeropuerto de Zúrich, donde ya ha sido entrevistado para iniciar el proceso de asilo.

“Las autoridades me han atendido bastante bien. No he podido salir del aeropuerto, pero saldré para el viernes, aproximadamente”, dijo.

Alfredo Martínez Ramírez (La Habana, 1991) es graduado de Ingeniería Civil en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría y colabora con la revista independiente Tremenda Nota y el portal de noticias ADNCuba.

Fue uno de los participantes en la protesta de artistas e intelectuales frente al Ministerio de Cultura, el 27 de noviembre de 2020, y uno de los 30 asistentes a la fallida reunión con las autoridades culturales.

En Suiza se presentaron 11,041 solicitudes de asilo en 2020, un 22.6 por ciento menos que el año anterior, debido a la pandemia, según datos oficiales.