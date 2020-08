China sanciona a importantes políticos cubanoamericanos; arresta a reconocido magnate Jimmy Lai

Los senadores cubanoamericanos Ted Cruz y Marco Rubio están en la lista de personalidades sancionadas este lunes por el régimen comunista chino.

Pekín anunció la lista de 11 ciudadanos estadounidenses que a su juicio "se han conducido de manera atroz en asuntos relacionados con Hong Kong", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian.

Rubio y Ted Cruz, ambos republicanos de origen cubano, han sido muy críticos con el Partido Comunista Chino especialmente por la nueva ley de seguridad nacional que Pekín impuso a Hong Kong y por los maltratos a los musulmanes uigures en la región de Xinjiang.

Rubio ironizó sobre la sanción desde su cuenta en Twitter: "El mes pasado #China me prohibió; Hoy me sancionaron. No quiero ser paranoico pero estoy empezando a pensar que no les agrado".

También entre los sancionados están además los senadores republicanos Patrick J. Toomey, Tom Cotton y Josh Hawley y Christopher H. Smith y los líderes de importantes organizaciones de derechos humanos que han denunciado la escalada china contra Hong Kong como el de Human Rights Watch (HRW) Kenneth Roth; el presidente del Instituto Republicano Internacional, Daniel Twining, el de Freedom House, Michael Abramowitz​, el del Fondo Nacional para la Democracia, Carl Gershman y el presidente del Instituto Nacional Demócrata, Derek Mitchell.

Este lunes la policía china detuvo a Jimmy Lai, un magnate de los medios de comunicación que ha sido de los más notorios críticos del régimen chino que lo considera como la mente detrás de las protestas en Hong Kong.

Lai de 71 años, está acusado de “conspiración con fuerzas extranjeras, la expresión de palabras sediciosas y fraude”.

El multimillonario ha viajado en numerosas ocasiones a Washington donde se ha entrevistado con funcionarios, entre ellos el secretario de Estado Mike Pompeo, para reunir apoyo a la democracia de Hong Kong, lo que llevó a Beijing a etiquetarlo como un "traidor".

Washington impuso el viernes sanciones contra 11 funcionarios chinos y sus aliados en Hong Kong por atentar contra la democracia, socavar la autonomía de Hong Kong y restringir la libertad de expresión o reunión de los ciudadanos de Hong Kong.

Entre los señalados está la directora ejecutiva de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), Carrie Lam y el comisionado de la Fuerza de Policía de Hong Kong (HKPF), Chris Tang.

El presidente Donald Trump también emitió una Orden Ejecutiva que pone fin al trato preferencial de EEUU a Hong Kong y garantizará que reciba el mismo trato que China continental.

Este lunes coincidiendo con la visita del secretario de Salud estadounidense, Alex Azar, a Taiwán aviones caza chinos fueron rastreados por baterías de misiles taiwanesas al traspasar a su dominio.