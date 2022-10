Casos de dengue abarrotan hospitales de Cuba

El incremento de los casos de dengue en Cuba está saturando el sistema hospitalario, alertaron a Radio Televisión Martí cubanos desde la isla.



En Sancti Spíritus, los principales centros de salud están atendiendo numerosos casos de pacientes con esta enfermedad viral transmitida por mosquitos.



“En el Hospital Pediátrico José Martí y también en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Camilo Cienfuegos, muchas salas de ambas instituciones médicas están completamente abarrotadas de personas con dengue”, aseguró el periodista independiente Adriano Castañeda.

En el hospital pediátrico hay seis menores en terapia intensiva, según reportó el diario provincial Escambray.



También desde el poblado de Banes, en Holguín, reportan que es muy serio el problema del dengue, sin embargo, no fue hasta ahora fue iniciaron la fumigación selectiva.

El Hospital Pediátrico Luis Mario Cruz ya está colapsado, según destacó desde esa localidad el activista William Tamayo.

“Hay casos en estado de gravedad y en ese hospital no tienen los recursos necesarios para contrarrestar la enfermedad del dengue, no tienen sueros para enfrentar vómitos y diarreas y también hay dengue hemorrágico”, expresó el opositor.



La situación no es diferente en el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía, en Cienfuegos, reportó Luis Alberto de la Nuez.

“Lo increíble del dengue es que, como los hospitales no tienen ya capacidad para el número de casos, cuando hay un ingreso, el paciente tiene que pagar por una cama. El sistema de salud cubano, además de estar colapsado, es corrupto e ineficaz”, opinó De la Nuez.



En Nueva Gerona, Isla de la Juventud, el Hospital General Docente Héroes del Baire, está saturado, informó Martha Pérez.

“Aquí, en el territorio, dese hace unos 15 días nuevamente apareció un brote de dengue y cuando usted acude al centro de salud, allí no tienen medicamento alguno”, comentó Perez.



Emilio Almaguer, un comunicador independiente que reside en Baracoa, señaló: “De nada sirve que ahora nos estén fumigando las viviendas, porque siguen los salideros de tuberías de aguas en las calles del pueblo, las roturas, los residuos por la falta de recogida de la basura, lo que provoca que se expanda la reproducción de estos vectores y entonces, esto nos afecta a los residentes”.



Jiordan Marrero Huerta, activista de derechos humanos, dijo que no hay capacidad para nuevos ingresos en las instituciones de salud en Sibanicú, Camagüey.



“Ante el incremento excesivo de casos contagiados, cuando se confirma una persona con dengue, lo que te mandan es ingreso domiciliario y sin medicamentos, porque no hay una duralgina, ni un paracetamol en las farmacias”, expresó el activista.



Desde la ciudad de Guantánamo, el comunicador Anderlay Guerra Blanco describió lo que sucede en la más oriental de las provincias de Cuba: “Existen muchos problemas de salideros, desagües al aire libre donde corren aguas albañales y aguas estancadas en zonas de la ciudad, basureros y micro vertederos por muchos barrios y por no reconocer las autoridades esa realidad, es por lo que, precisamente, la ciudad de Guantánamo siempre está en números rojos cuando se trata de la epidemia del dengue y del mosquito”, concluyó Guerra.