Casa Blanca abre las puertas a víctimas del comunismo

Un grupo de víctimas del comunismo fueron recibidas en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump este jueves 7 de noviembre. Representantes de Cuba, Corea del Norte, Polonia, Venezuela y Vietnam asistieron a la reunión.

Al encuentro asistieron Sirley Avila Leon de Cuba; Grace Jo de Corea del Norte, Daniel Di Martino de Venezuela, Nguyen Ngoc Nhu Quynh de Vietnam, y Aldona Zofia Wos de Polonia.

Tras finalizar el encuentro se reunieron con la prensa y según el sitio digital de Center for a Free Cuba, Sirley Avila León, explicó que "he venido a ver al presidente Trump para agradecerle lo que ha hecho para eliminar el flujo de capital a la dictadura y para decirle al mundo que no hay democracia en Cuba".

A inicios de la jornada la Casa Blanca emitió un mensaje presidencial en el Día Nacional de las Víctimas del Comunismo, 2019 para "recordar a los más de 100 millones de personas que han muerto como resultado de la opresión comunista".

