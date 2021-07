Blinken sobre Cuba: Un régimen que carece de confianza para permitir que se escuchen las voces de su gente está cometiendo un error

El secretario de estado norteamericano, Antony Blinken, dijo este viernes que lo que se ha visto en Cuba desde las protestas del 11 de julio es extraordinario: “miles de personas, saliendo a las calles, no sólo en La Habana sino en decenas de ciudades y pueblos, para decir que están hartas, hartas de la represión, hartas de la falta de libertad, hartos de que no tengan comida ni medicinas, que tengan un gobierno que no los atienda y que no les escuche".

En entrevista en el programa Morning Joe de la cadena MSNBC, Blinken opinó que el estallido popular del 11J “es una prueba de un gobierno y de un régimen que ciertamente carece de confianza en sí mismo, cuando tiene que tratar de reprimir las voces de su propio pueblo”.

El secretario de Estado declaró que “lo más inteligente que puede hacer el régimen en Cuba es escuchar a su propio pueblo en lugar de reprimirlo, pero lamentablemente, continúan reprimiendo".

El canciller estadounidense señaló que la decisión de la administración Biden de sancionar al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior, reponde a que ambos funcionarios estaban "en la primera línea de la acción violenta contra las personas que defendían su libertad y defendían sus necesidades".

El secretario de Estado dijo que “también es muy importante que el pueblo cubano tenga la capacidad de comunicarse", y por eso una de las cosas en las que están enfocados ahora, trabajando con el sector privado, es en hacer todo lo posible para asegurarse de que los ciudadanos de la isla tengan Internet.

A la pregunta de si el régimen de La Habana está respondiendo a las exigencias de Estados Unidos para que se retiren las sanciones, o para que no lleguen más sanciones, Blinken dijo que no. El régimen, dijo, "tiende a redoblarse en estas situaciones".

“Pero esto no se trata de nosotros. Se trata del pueblo cubano. Y creo que uno de los grandes errores que comete el régimen es tratar de señalar con el dedo a Estados Unidos, diciendo que somos responsables de estas protestas. Este es el pueblo cubano. Está hablando. Está de pie. Y un régimen que no entiende eso, y que carece de confianza para permitir que se escuchen las voces de su propia gente, creo que está cometiendo un error muy, muy grande”, concluyó Blinken.