Biden anuncia prohibición a importaciones de petróleo ruso

En una entrevista concedida al periodista Ambrosio Hernández para Al Punto Florida, el senador Marco Rubio dijo que la administración actual está llena de personas que estaban a favor y quieren regresar a la apertura que hizo el presidente Barack Obama al régimen comunista cubano.

Apuntó Rubio que "el hecho de que no hayan hecho nada--hasta cierto punto es positivo--porque si ellos hacen algo, lo que van a hacer no nos va a gustar".



“Ellos van a regresar a las medidas que tomó Obama, que en fin, resultaron no solamente en nada bueno, sino también en muchas cosas malas", dijo.

La Casa Blanca, bajo la presidencia de Joe Biden, no ha tomado medidas para aliviar a las sanciones que se aplican al gobierno cubano, y ha criticado duramente la represión en la isla, particularmente después del 11J y 15N.

En noviembre pasado, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, comentó que "los hechos del 11 de julio y los posteriores han pesado mucho” en el enfoque de Estados Unidos.

“No hemos sido tímidos al hablar, señalando los abusos contra los derechos humanos, la represión, las detenciones arbitrarias que se han producido en Cuba desde el 11 de julio, y nuestra política, tanto antes del 11 de julio como desde entonces, se ha centrado en el apoyo al pueblo cubano y la rendición de cuentas a los funcionarios cubanos que han sido responsables por algunos de los abusos de derechos humanos se han visto”, dijo el portavoz.

No obstante, Rubio manifestó su inquietud sobre los funcionarios que simpatizan con la apertura a Cuba, y dijo que la política del presidente Obama "lo que hizo fue darle confianza al régimen de poder irse tan duro en contra del pueblo y tratar de crear una situación permanente que es lo que busca. Lo que quieren crear es un sistema donde el mundo va a aceptarlo --y que EEUU va a aceptar--como un sistema legítimo”.



Rubio agregó que "nuestra preocupación, desde un principio, fue que Biden se rodeara de tantas personas que apoyan esa reapertura y es posible que todavía lo haga la administración Biden. Hemos oído muchas voces que siempre están buscando la oportunidad de entablar relaciones con el régimen”.



Rubio añadió en la entrevista que la persona “en el Departamento de Estado, encargada del tema de Cuba, es una persona que hace pocos años estaba coordinando viajes para que miembros del Congreso se reunieran con miembros del régimen. La persona que está en el Consejo de Seguridad Nacional encargado de Cuba, es una persona que fue clave en diseñar la apertura y la política de Obama hacia Cuba. Así que, aquí el peligro no es que Biden no haga más, es que quite lo que se ha hecho, hasta el punto de lo que hicimos bajo la administración Trump y que regrese a una política parecida a la de Obama hacia Cuba”.