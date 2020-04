Bernardo Jurado: la operación aeronaval de EEUU es un ataque directo al Cartel de los Soles

El despliegue de fuerzas acometido por Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico en medio de la crisis del coronavirus es una de las operaciones aeronavales más grandes que se hayan hecho después de la Segunda Guerra Mundial, dijo el jueves en Miami el capitán de navío venezolano Bernardo Jurado.

Y podría ser el preludio de algo parecido a lo que ocurrió con Manuel Antonio Noriega en Panamá en 1989 porque, aunque no exista confrontación, se está atacando directamente al producto que sustenta el Cartel de los Soles, comandado por Nicolás Maduro, opinó Jurado en entrevista con el periodista de Radio Martí Pedro Corzo.

“Hay incluso dos aviones que van a estar monitoreando el espectro electromagnético, los AWACS, por Airborne Warning and Control System [Sistema de Alerta y Control Aerotransportado]; muchos destructores; buques de guerra litoral y, por supuesto, también tienen el apoyo de la Guardia Costera”, explicó Jurado.

El presidente Donald Trump dijo además que cuenta con el apoyo de 22 países, observa el experto, y recuerda que de Venezuela salen cada año 250 toneladas de drogas hacia destinos como Estados Unidos, México y Centroamérica.

A la pregunta de Corzo de si él cree que la operación está fundamentalmente dirigida hacia Venezuela, Jurado responde que es en ese país donde radica hoy por hoy el principal foco del narcotráfico.

“El tráfico de drogas es una organización internacional que tiene su sede mayor en Venezuela actualmente, de manera que es allí donde está el cuartel general del mayor cartel de drogas que ahora mismo se encuentra en el mercado, que es el Cartel de los Soles, comandado por Nicolás Maduro, más las conexiones que tienen en Centroamérica, México y Estados Unidos”, manifiesta.

Según su punto de vista, el objetivo de la operación es debilitar rigurosamente al Cartel de los Soles, pero no cree que se pueda hablar de una confrontación.

“La confrontación no existe cuando las diferencias de fuerzas son tan marcadas”, declara Jurado. “Las fuerzas armadas venezolanas son un coco que navega sin rumbo en alguna parte del Atlántico, no existe liderazgo; la gran mayoría de los militares están inmersos –por lo menos el alto mando, el generalato y el almirantazgo— en el negocio del narcotráfico, y los que no están inmersos, con su silencio se hacen cómplices; de manera que no hay confrontación”, opina el capitán de navío venezolano.

Lo que va a haber es el corte absoluto de la entrada de los dineros del narcotráfico, que ha distorsionado la economía venezolana, dice. “Una mono economía que dependía del petróleo en los últimos 20 años, después de la llegada de Hugo Chávez, y también destruyeron la industria petrolera”, comenta.

Al comparar esta operación con el caso de Noriega en Panamá subraya que los tiempos han cambiado, y con ellos la tecnología, las tácticas y las estrategias. Pero en su opinión eso no cambia el objetivo.

“No tengo ninguna duda de que esto es un preludio [de algo parecido a lo que ocurrió en Panamá], porque es un ataque directo al producto, que es el narcótico, y al atacar directamente al producto se está atacando también a la génesis de todo esto, que es Nicolás Maduro”, observa Jurado, y pide no obviar que “la cabeza de la culebra” es el régimen cubano.

De una manera “no tan solapada”, La Habana se beneficia con el tráfico de narcóticos, dice. Y a la pregunta de cómo reaccionará el sector de los militares venezolanos que no estén comprometidos, el capitán de navío responde que no hay tal sector.

“Ya no hay fuerzas armadas venezolanas que no estén comprometidas”, asegura. “Todo militar, toda persona que lleve un uniforme actualmente, está comprometida por acción o por omisión”, dice. Aunque no descarta alguna escaramuza por esta operación aeronaval de Estados Unidos --y aclara “que estamos especulando”--, insiste en que esas fuerzas armadas venezolanas “de ninguna forma tienen la capacidad operativa para ofrecer una resistencia medianamente decente”.