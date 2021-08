BBC Mundo y New York Post levantan el caso del niño de 14 años preso por las protestas en Cuba (VIDEO)

De los manifestantes detenidos tras el levantamiento popular contra el régimen comunista que se inició el pasado 11 de julio, llama la atención el encarcelamiento de Christopher Lleonart Santana, que a sus 14 años es el más joven de los apresados, al menos que se tenga registro.

Medios internacionales como la BBC Mundo y el New York Post han llamado la atención sobre este adolescente que desde los 5 años recibe tratamiento psiquiátrico por discapacidad mental.

En declaraciones a BBC Mundo la madre del muchacho, Naika Rosa Santana, explicó que el 17 de julio la policía llegó a su casa en la madrugada y se lo llevó preso: "Era la policía. Me pidieron que despertara a mi niño. Yo lo desperté. Lo miraron. Lo compararon con una fotografía y se fueron. Pero un rato después me volvieron a tocar y me dijeron que se lo llevaban detenido".

En la estación de policía de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja, estuvo 12 horas "bajo investigación" y después se lo llevaron para una cárcel de menores llamada "el Combinadito", acusado de haber apedreado las tiendas.

"Una oficial me dijo que el niño firmó una declaración donde reconoce que lo hizo. Yo no sé si realmente lo hizo o hicieron que firmara. Pero aunque lo haya hecho, es un menor, y no pueden tratarlo así por tirar una piedra", declaró la señora, quien solo ha sabido de su hijo por algunas llamadas telefónicas.

"Yo desde entonces no he podido verlo. Solo me ha llamado algunas veces por teléfono. Los primeros días me contó que lo estaban maltratando, que le estaban dando golpes, y eso me puso muy mal porque yo sé que él no inventaría algo así si no fuera verdad (...) Además, no había estado tomando sus medicamentos hasta hoy (9 de agosto), que fue que me permitieron llevarle sus medicinas y presentar los certificados de su enfermedad mental, pero no lo pude ver", sostuvo.

En un video subido a Youtube, donde puede verse la tarjeta del menor (documento de identidad) que acredita que nació el 31 de mayo de 2007, la madre del menor denuncia que ha sido maltratado en la prisión de menores donde es tratado como un delincuente.

"No tuvieron en cuenta que es un niño con retrasos mentales”, expresó la señora.

"Es un niño. Aquí en Cuba me lo tienen allí por una cosa, injustamente. Yo necesito que me ayuden", dijo entre sollozos.

También el New York Post se refiere a Christopher como el más joven de los detenidos y llama la atención sobre Glenda de la Caridad Marrero Cartaya, de 15 años, descrita como una estudiante de informática acusada de “incitar disturbios” en la localidad de Jovellanos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dijo a BBC Mundo que "dada la falta de datos oficiales y confiables, así como la naturaleza altamente delicada del tema, es difícil cuantificar el número exacto de niños detenidos".

El Centro Cubalex asegura que desde las manifestaciones han sido detenidos al menos 33 menores de 18 años, de los cuales seis permanecen en prisión:

1. Christopher Lleonart Santana, de 14 años

2. Glenda de la Caridad Marrero Cartaya, de 15 años

3. Rubén Alejandro Parra Ricardo, de 15 años

4. Yanquier Sardiñas, de 16 años

5. Katherine Martín, de 17 años

6. Emisyolán Román, de 17 años