Arrestan en Colorado a cubanoamericano por cultivo ilegal de marihuana

Un joven cubanoamericano fue arrestado el martes en Colorado por un cultivo de marihuana que las autoridades creen se destinaba al mercado negro.

Agentes de la Oficina del Sheriff del condado Pueblo se personaron en una lujosa casa del oeste del condado luego de recibir una pista sobre un posible cultivo ilegal.

Los policías interrogaron al residente, Ernesto Noceda Cuba, de 31 años, quien admitió que cultivaba cannabis y les permitió ingresar a la vivienda.

Los investigadores encontraron más plantas que las doce legalmente permitidas en ese estado y solicitaron una orden de registro.

Al ejecutarla, encontraron 51 plantas maduras y otras 53 "iniciales". Algunas alcanzaban dos metros de altura. Las autoridades creen que el valor estimado de la droga en la calle es de $ 312.000.

El residente fue arrestado por cultivo ilegal de marihuana. La casa tuvo que ser sellada debido a las modificaciones hechas para apoyar el cultivo.

Noceda Cuba tiene un perfil en Facebook. El único dato que ofrece es su supuesta ocupación: “Empresario en Network Marketing Pro”, una empresa de Hialeah, Florida, en la que dice comenzó a trabajar en noviembre de 2013.

También tiene una cuenta en Twitter, @ErneCuba, que mantuvo activa hasta 2014. En ella revela una intensa vida nocturna en discotecas locales con precios que rondan las tres cifras, y relaciones con disc jockeys y grupos musicales. Algunos extractos de sus tuits:

Me quede dormido pa la pincha... Llame y todo esta bien... Y ahora pa Nikki después de una buena ciesta.

Wow k pool party super felicisisiissiissimo!

A tabla en mekka con A… el terror de las balseritas!

My friend last nite was amazing. I hope that you guys return to amnesia soooon :)

Te esperamos en Miami ... Después de Space donde mas van a tocar?

My fav drink is call Johnny Vegas (patron, watermelon pucker and redbull).

Living la vida loca de Miami ... Nothing better ... Are u in Miami ? When are we gonna get 2gether?

Me porto mal pa pasarla Ricococococo

La oficina del Sheriff del condado Pueblo precisó que el operativo antidrogas del martes fue el tercero en ocho días, y el segundo en Pueblo West, en que estuvieron involucradas personas de origen cubano.