Alpidio Alonso y Fernando Rojas, incluidos en lista de "represores violentos" de la FHRC

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) incluyó este jueves en su base de datos de represores al ministro y al viceministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau y Fernando Rojas, tras la jornada de violencia que protagonizaron este 27 de enero frente a la sede del Ministerio de Cultura.

“Señor ministro, en este 168 aniversario del natalicio de José Martí, la Patria os contempla -a usted y a los bárbaros que lo acompañaron en la represión de esos pacíficos artistas- horrorizada e indignada”, declaró Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de FHRC.

“Pocas veces es posible caer tan bajo”, agregó Blanco. “Pocas veces se puede ser tan cobarde y sumiso a la policía política como lo fue usted al enlodar la dignidad de todo el Ministerio de Cultura. ¡Vergüenza! No habrá amnesia”, advirtió.

En una declaración, la organización hace referencia a lo ocurrido ante el MINCULT, citando al periodista de Diario de Cuba, Mauricio Mendoza, quien se encontraba en el escenario de los hechos transmitiendo en vivo la protesta pacífica del grupo de artistas, que reclamaban por el incumplimiento de las promesas hechas por el viceministro Rojas el 27 de noviembre de 2020.

Según cuenta Mendoza, “cuando sale Alpidio me le acerco con mi celular para transmitir en directo y él me tira un manotazo. Ahí se armó todo”, y agrega: “Él me quitó el móvil y yo pensé que no lo iba a ver nunca más en mi vida”.

Las imágenes, tanto del ministro Alonso, como del viceministro Rojas, empujando y golpeando a los artistas, se han hecho virales en las redes sociales, a pesar de que en algún punto de la jornada el régimen cortó los servicios de internet.

En el informe, la FHRC menciona el “autoritarismo del viceministro Rojas ordenando a los manifestantes que abandonaran los alrededores del Ministerio de Cultura”, valiéndose de una sola razón: “porque lo digo yo, que soy el viceministro”, alegó.

De acuerdo con el comunicado, “el ministro Alonso se acercó a pie a los congregados ante la sede ministerial por primera vez, después de que el 27 de noviembre pasado no respondiera a la demanda de cientos de artistas de poder hablar con él”.

“Sin embargo, lejos de entablar un diálogo”, afirma la FHRC, “se comportó como suelen hacerlo los miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida”, denuncia el informe, que concluye anunciado que “el ministro Alonso Grau y su viceministro Rojas ingresarán en la base de datos de Represorescubanos.com, en la categoría de represores violentos”.