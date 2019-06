Así fue el espectacular triunfo de Yunier Dorticós

El martes, 9 de julio, a las 8:00 pm, se jugará en Cleveland el clásico Juego de las Estrellas del béisbol de las grandes ligas. Los amigos oyentes en Cuba podrán escuchar por Radio Martí el partido completo, jugada por jugada, con lujo de detalle.



Esa es la buena noticia, ahora viene la mala.



Nos atreveríamos a decir que el juego de las estrellas de MLB podría ser más popular entre los aficionados de la pelota en Cuba que en los Estados Unidos.



Lo que era hace 40 años uno de los eventos deportivos más importantes de éste país, se ha convertido en uno que ahora es prácticamente ignorado por los televidentes norteamericanos y eso es lo último que necesitaba MLB después de las bajas audiencias en las ultimas postemporadas y la baja asistencia a los estadios durante varios años consecutivos.



Los números no engañan. Los “ratings” o audiencia no engañan. Según el almanaque del béisbol, en el año 1976 más de 36 millones de televidentes vieron el juego de estrellas, eso significa que el más del 27% de los televisores del país sintonizaron el juego de las estrellas. La población de EE.UU. era de 218 millones de habitantes ese año.



Poco a poco, esas cifras han ido disminuyendo y en el año 2016 solo 8.7 millones de personas se molestaron por ver el juego de estrellas por la tele eso significa que solo poco más del 5% de los televisores en el país sintonizaron el juego, cuando la población de EE.UU. era de más de 318 millones de habitantes.



Yo sé que es difícil de creer esto, especialmente los amantes de la pelota, pero los numeritos no engañan.



Favor de ver aquí esas cifras oficiales del almanaque de béisbol.

Vamos a analizar esto en detalle. Con 100 millones más de personas en éste país, el juego de estrellas es visto por la cuarta parte de televidentes que tenía hace 40 años. Debería de ser lo contrario.

Con 100 millones de habitantes adicionales, ajustado al índice de población, el juego de estrellas debería de ser visto por 50 millones de personas, no 8.7

Sí, yo sé, ahora hay 600 canales de TV mientras que en 1976 solo había 4 o 5. Pero recuerden esto: los fanáticos legítimos siempre serán fiel al deporte, haya un canal o 600.



Pero no solo son las fanáticos los que no ven el juego por la tale. Son sabidos, y famosos, los casos de peloteros de alto calibre que NO han querido participar en el juego de estrellas. Algunos peloteros han inventado o fingido lesiones para no participar mientras que otros abiertamente y simplemente han dicho “no quiero” y no fueron, no jugaron y ya está.



Poniéndole una curita a la herida, hace años MLB experimentó con darle la ventaja de local a la liga que ganara el juego de las estrellas. O sea que un juego de exhibición decidía donde comenzaba y terminaba la serie mundial.



Como algunas otras cosas que se le ha ocurrido al béisbol de las grandes ligas, esto se implementó unos cuantos años y fue descartado a favor del actual formato que es lo justo y lo correcto: que el club con el mejor registro durante la temporada regular es el que tiene ventaja de local en la serie mundial.



De cualquier manera la desesperación de MLB en hacer relevante un partido que a muy pocos le interesa deja muy claro que nuestro pasatiempo nacional debería de hacer algo para atraer a más aficionados y a más televidentes y si hay que eliminar el juego de estrellas pues hay que eliminarlo y quizás usar esos 4 días para darle más tiempo libre a los peloteros o, aún mejor, usar esos 4 días para añadírselos a la postemporada para jugar más partidos de play-off.



Pero no cuenten con eso por ahora, MLB aún no se ha rendido y piensa que el juego de estrellas algún día volverá a ser uno de los eventos deportivos más importantes de éste país, tal y como lo era hace 40 años.



No se pierdan el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas el martes 9 de julio a las 8pm. Jugada por jugada con lujo de detalle por su emisora favorita Radio Televisión Martí.