Yunel Escobar: nosotros en Cuba prácticamente estábamos presos

Yunel Escobar hará su debut, nuevamente. Y esta vez no será en las Grandes Ligas, como ocurrió en 2007 cuando salió al terreno con los Bravos de Atlanta luego de navegar el estrecho de la Florida “como un balsero más”, según sus propias palabras.

Luego de triunfar en las Mayores, Escobar ahora se abre camino en el mundo empresarial tras amasar una bolsa de más de $38 millones en el baseball profesional (según sportrac.com). Se trata de una oportunidad en que el atleta habanero se proyecta más allá de su vida en el deporte, algo muy difícil, sino imposible, para quienes hacen carrera en Cuba.

Nosotros práctiamente en Cuba estábamos preso”, dijo Escobar a Radio-Televisión Martí. “Cuando estas encerrado en una isla y no puedes expandir tu futuro, no puedes expandir tu talento, estamos presos. Si me hubiera quedado ahí, estaría preso como estamos todos los cubanos”.

Este viernes abre sus puertas en Miami el “Batter’s Box”, un ambicioso proyecto del ex pelotero que llega con intenciones de crecimiento hacia el resto del estado de la Florida.

Se trata de una especie de parque temático en el que se puede seguir el recorrido de Escobar, quien jugó 11 temporadas en las Mayores y vistió las camisetas de cinco organizaciones. También reservó un espacio para los Industriales, equipo con el que se inició en la pelota cubana.

Pero lo más interesante de “Batter’s Box” no es la historia de Escobar, la cual se presenta de manera impecable por los pasillos de una instalación montada con exquisito gusto. La mayor atracción llega cuando visitamos sus cuatro cajas de bateo dotadas de tecnología de primera, donde se puede vivir una experiencia que el propio ex pelotero y ahora empresario, define como “una combinación entre jugar PlayStation y batear en la vida real”. Y no se equivoca Escobar.

Situado en el 9740 SW 24th St. en Miami, “Batter’s Box” debe convertirse en una atracción para miles de aficionados al baseball y aquellos que desean pasar una tarde de familia en un ambiente realmente acogedor.

“Quise tratar de que la familia se reuniera. Donde los padres y los niños pudiera llegar aquí y pudieran sentir lo que es el amor por el baseball”, expresó Escobar durante la presentación que hizo de su proyecto a la prensa, este miércoles. “De verdad para mí las expectativas son muy grandes, y pienso distribuirlo por todo el estado de la Florida”.

Durante la presentación, Carlos Pérez, Vicepresidente de Relaciones Públicas de “Batter’s Box”, dijo que Escobar “se esta convirtiendo en el empresario de uno de los (centros) de entretenimento más novedoso y fantástico de todo el Sur de la Florida”.

“Batter’s Box” pretende operar como un club donde los miembros deberán abonar entre $10 y $30 para formar parte del mismo. Entre los beneficios se cuentan la posibilidad de realizar desde fiestas familiares hasta actividades más simples: jugar baseball en un mundo mágico creado para fanáticos y también aquellos que no se sienten tan cercanos al deporte de las bolas y los strikes.