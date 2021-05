Yotuel Romero y Asiel Babastro llevan “Patria y Vida” y San Isidro a foro continental

Cuba fue tema de discusión en uno de los paneles a lo largo del Foro para la Defensa de las Américas que, bajo el auspicio del Instituto Interamericano para la Democracia, transcurrió este miércoles en el hotel Biltmore, en la ciudad de Coral Gables, Florida.

Al encuentro asistieron importantes figuras de la política continental como el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, los presidentes Lenín Moreno (Ecuador) e Iván Duque (Colombia, por teleconferencia), los exmandatarios Mauricio Macri (Argentina), Andrés Pastrana (Colombia) y Luis Guillermo Solís (Costa Rica).

El panel, "Las Dictaduras en las Américas", contó entre otros, con la participación de, Asiel Babastro, director del video clip Patria y Vida, tema homenaje al Movimiento San Isidro que superó el millón de reproducciones en YouTube en menos de 72 horas y se hizo viral en las redes sociales tras se estrenó en febrero último.

El joven y talentoso creador conversó con Radio Televisión Martí.

RQ: Has venido a ilustrar a mandatarios y exmandatarios de las Américas sobre tu trabajo y el impacto que ha tenido Patria y Vida.

AB: La energía que hemos sentido y que nos ha devuelto la gente ha sido tremenda. Encontrar de repente gente de todo el mundo coreando Patria y Vida, vibrando con eso creo que oxigenó la lucha por la libertad de Cuba.

RQ: Luis Manuel Otero Alcántara, artista de San Isidro, permanece hospitalizado de manera involuntaria y no son pocos los que cuestionan un video que las autoridades han dado a conocer sobre su estado. ¿Se trancó el dominó, como dice la canción?

AB: Mira hay que esperar a que todo llegue a su final. Pero a mí no me sorprendería que haya manipulación. Cuando el juicio de Ochoa, me contaron que estaba drogado mientras declaraba, algo que el régimen acostumbra a hacer, manipulan toda la información a su antojo, les ponen aplausos a entrevistas a cosas que en realidad no existen. Son los expertos de la manipulación, es lo que les queda de la propaganda soviética.

RQ: A juzgar por tus palabras estás en EEUU, pero tu corazón está a 90 millas de aquí.



AB: Mi corazón está con todo el que en Cuba quiera librarse de esa dictadura que ya ha hecho suficiente daño.



El artista audiovisual estuvo acompañado en el mismo panel por Yotuel Romero, intérprete de Patria y Vida junto a Descemer Bueno, Gente de Zona, Maykel Castillo “El Osorbo” y El Funky. Estos dos últimos cantaron desde Cuba.

“Estoy aquí representando a todo aquel que se quiera sentir representado. Y hasta aquí he traído a Patria y Vida porque es momento de tener las dos cosas, es el momento que el cubano tiene que estar más orgulloso de haber nacido en Cuba, de sentir que Cuba no es solamente de uno, sino de todos”, dijo Yotuel en entrevista con Radio Televisión Martí.

RQ: ¿Cuál es la Cuba de tus sueños?

YOTUEL: Una Cuba con diferencias. Esa es la Cuba que yo sueño, una Cuba que no todo el mundo piensa igual.

RQ: ¿Por qué San Isidro?

YOTUEL: Es un sentir de pueblo y han tratado tanto de discriminar a San Isidro que lo que más me gusta es eso, que son gente de barrio, de a pie, de la calle, marginal, de solares insalubres, que cuando entras a la casa del padrino te encuentras al que vende sal o un par de tenis. Me encanta que sea esa gente la cara de Cuba, porque esa es Cuba, la real, la que yo represento, la de barrio, la negra, la sufrida.