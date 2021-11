Yotuel Romero, Beatriz Luengo y Asiel Babastro preparan documental sobre efecto "Patria y Vida" en el pueblo cubano

El comunicador independiente Adriano Castañeda denuncia que fue interceptado este lunes en la ciudad de Sancti Spíritus por tres paramilitares que trabajan al servicio de la policía política.

El periodista asegura que lo golpearon brutalmente por órdenes del jefe de la Seguridad del Estado en el territorio, explica Adriano.

Castañeda dijo que caminaba por la zona sur de la ciudad con su padre de ochenta y cinco años al que también tiraron al suelo cuando salió en su defensa.

"Me rodearon tres paramilitares. Reconocí a un sicario que se llama Gerardo Matamoros Campuzano, un ex convicto, un delincuente que salió de la prisión (...) empezó a trabajar para Seguridad del Estado y me golpearon el rostro. Me tiraron al suelo Me cortaron con algo por los brazos. Me dieron una patada por la pierna en el suelo. Me partieron la nariz y me hicieron varias amenazas", agregó la víctima, quien asegura pudo ver a 50 metros, al teniente coronel de la Seguridad Estado en la provincia y a un capitán del grupo de enfrentamiento del Ministerio del Interior.



Esta es la segunda oportunidad en el presente año que Castañeda es asaltado en plena calle por órdenes de la policía política.

El comunicador asegura que a pesar de estas agresiones él continuará su labor de periodista independiente.