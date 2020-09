Yordenis Ugás: "Escapé de Cuba en bote para ser campeón; el domingo es el día"

En vísperas de su muy esperada pelea del domingo frente a Abel Ramos por el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el cubano Yordenis Ugás dijo en un mensaje de Twitter que, luego de ganar peleas mientras vivió en Cuba, escapó de la isla para hacerse campeón profesional.

“Llevo ganando campeonatos desde los 10 años, gané 12 campeonatos consecutivos en 12 años en Cuba, soy medallista olímpico y doble campeón mundial amateur, escapé en bote de Cuba hace más de 10 años para ser un profesional y campeón”, escribió el boxeador. “El domingo es el día”.

Si gana ese combate en el Microsoft Theater, de Los Ángeles, Ugás será el primer campeón mundial profesional de peso welter nacido en Cuba desde José Ángel “Mantequilla” Nápoles, que lo tuvo en 1969 y triunfó en 54 de sus 88 peleas por KO.

Ugás acumula 25 victorias, 12 de ellas por nocaut, y ha perdido cuatro veces. El récord de Ramos es de 26 triunfos (20 KOs), dos empates y tres derrotas. Al pie del mensaje de Ugás en Twitter se suceden muestras de apoyo y felicitaciones por su carrera, algunos de ellos incluso desde Filipinas.

“Mucho éxito, Yordenis”, escribe Héctor. “Te lo mereces por tu dedicación y profesionalismo”. De la misma forma en que esos elogios van seguidos de su agradecimiento, Ugás no se contiene si alguien intenta ofenderlo con un texto insultante y le responde: “Estúpido e imbécil”.

Otro de sus mensajes de Twitter, este del 28 de agosto, incluye un video en el cual Ugás se ve entre el público mientras se oye el himno de Estados Unidos en lo que parece ser la apertura de un combate de boxeo.

“El himno del país que me acogió a mí; el país que me dio libertad, el país que me ha dado muchas oportunidades de ayudar a mi familia y de crecer como persona, de crecer en mi deporte, de medirme ante los mejores… este país”, se le oye decir.

El texto que encabeza el mensaje reproduce, traducidas al inglés, palabras de José Martí: “El sol quema con la misma luz con que alumbra. El sol tiene manchas. Los agradecidos ven la luz. Los desagradecidos ven las manchas”, y continúa: “Gracias, Estados Unidos. Los buenos cubanos siempre te agradeceremos por darnos libertad”.

En un mensaje compartido por el boxeador la víspera, 27 de agosto, se ven fragmentos de su combate de 2017 frente a Thomas Dulorme. “Hoy hace tres años en FOX contra Dulorme estábamos en el combate más visto del año 2017 (3.2 millones de hogares vieron nuestra pelea). Una pelea emocionante, con tres caídas combinadas y llegando con 10 días de antelación”, escribió Ugás.

Debajo, en mensaje aparte, comenta que recuerda muchas cosas positivas de aquella noche, pero sobre todo “que siempre será un honor haber peleado la misma noche del último combate de una gran leyenda”, y de inmediato menciona la etiqueta del choque #MayweatherMcGregor.

Además de mostrar gratitud hacia Estados Unidos y de referirse con devoción a su familia, Ugás ha usado Twitter para compartir reflexiones sobre la calidad humana en medio del éxito.

“Hagas lo que hagas y seas quien seas en esta vida, trata a todos con dignidad, respeto y cortesía”, escribió el 14 de agosto. “Que el dinero y tu posición te conviertan en una bendición, no en un estúpido, engreído y arrogante”.