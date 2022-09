"Yo sí he visto cosas horribles", dice maestra cubana que estalla en redes sociales

En Cuba, la educación que reciben niños y jóvenes en las escuelas se está viendo afectada debido a la crisis energética que vive el país, pero también por la carencia de alimentos y el bajo poder adquisitivo de la mayoría de las familias.



Aliannys Cruz Pérez, una maestra primaria residente en la ciudad de Holguín, lo confirmó en conversación con Radio Martí.



“Yo si he visto cosas horribles allí, hay niños que no llevan merienda; hay niños que llegan al aula cansados, con sueño…

Uno quiere exigirles resultados, pero no se puede, porque, ¿de qué forma? Niños que no tienen la madre para comprarle el material escolar en la calle, pudieran hacerlo al precio que está”, lamentó la maestra.



Según Cruz Pérez, cada día son más los alumnos que se ausentan de la escuela debido a los extensos apagones.



“A veces, las madres me escribían avergonzadas en la madrugada y me mandaban fotos de los niños en las placas, tirados, ellas espantándoles, con un cartón, los mosquitos; ¿de qué forma yo, a una madre que me está mandando esas fotos, le puedo decir ‘tienes que mandarlo obligado por la mañana a la escuela’?

Sé que amanecen sin corriente, ¿con qué le van a calentar la leche?, ¿con qué le van a calentar el desayuno? Para no verlo, hay que ser ciego”, aseguró la educadora.



En su página Facebook, la maestra holguinera denunció recientemente la crítica situación que enfrenta con su hijo de cinco años en medio de apagones y carencias, pero también con sus educandos, quienes tampoco tienen garantizado el material de estudio en los centros de enseñanza.



“Antes se daba una libreta por cada asignatura, ahora te dan una en la escuela y las demás las tienes que conseguir en la calle, ¿dónde?, no sé”, dijo.

Similar situación se vive en todo el país. Desde la ciudad de Pinar del Rio, la activista Yamilka Abascal, quien tiene hijos en edad escolar señalaba.



“Se acuestan sin corriente, se levantan sin corriente, incluso sin poder desayunar y tienes que mandarlos a la escuela, los míos, en mi caso particular, no lo mando”, declaró la mujer.



Mientras, desde Jovellanos, Matanzas, Aleida aseguraba que, precisamente este viernes, sus tres nietos no habían podido ir a la escuela.



“Mira, mis nietos no fueron hoy a la escuela porque ya vamos muchos días con apagones de noche hasta la una de la mañana, y eso les afecta a esos niños para ir a la escuela”, explica la señora.



El post en Facebook de la joven maestra holguinera, Aliannys Cruz, ha recibido el apoyo de cubanos de fuera y dentro de la isla que se identifican con lo expresado por la educadora. Entre ellos, la usuaria de la red social Karina Espinosa quien escribió:

“Sin palabras ante tanta valentía de expresar lo que se está viviendo, ojalá reciba el apoyo que necesita, ya no se puede más”.