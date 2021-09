“Yo no creo en el comunismo”, afirma diputada panameña hija de un amigo de Fidel Castro

La diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez, es consciente de que la juventud cubana recibe adoctrinamiento, pero cree que la historia reciente demuestra que el cubano ha perdido el miedo y quiere un cambio.

“Siento que esta es una comunidad de jóvenes -no son las generaciones anteriores- que pese al adoctrinamiento que sé que reciben en las escuelas desde chicos, tienen un pensamiento crítico, independencia de criterios, que les dicen que las cosas no están bien”, dijo Rodríguez a Radio Televisión Martí.

La legisladora oficialista es hija del desaparecido exprocurador de Panamá Rafael Rodríguez, amigo personal de Fidel Castro y de prolongada trayectoria en defensa de su Revolución y el pueblo de la isla, por lo que recibió, en el año 2003, la Medalla de la Amistad que otorga el Consejo de Estado de Cuba.

De baja estatura y menuda de peso, amable y sonriente, la diputada perredista nos recibió en su despacho en la Asamblea Nacional.

“Yo no creo en el comunismo, jamás he creído. Mi papá sí, era amigo de Fidel Castro. Él elogiaba la educación y la salud gratuita, pero yo le decía: ‘papi, tú eres comunista, pero te gusta vivir como capitalista, ¿por qué no te vas a vivir a Cuba?’ Yo nunca he visitado Cuba y realmente lo que yo veo ahí, no me gusta”, indicó la asambleísta.

Inspirada en Margaret Thatcher, Indira Gandhi y Golda Meir, tacha de inadmisible que en la actualidad exista en Cuba un régimen donde “no hay comida, no hay libertad, que te pueden desaparecer”.

“Mira lo que ha ocurrido después de las manifestaciones del 11 de julio, comenzaron a buscar a supuestos participantes casa por casa”, dijo la diputada de voz y carácter fuerte, conocida en los círculos políticos como la Dama de Hierro.

Su padre, fallecido en 2020, fue abogado acusador en el proceso contra el cubano Luis Posada Carriles y otros activistas anticastristas en un complot para asesinar a Fidel Castro en Panamá, aunque fueron perdonados por la entonces mandataria panameña Mireya Moscoso luego de cumplir cuatro años de cárcel.

“Fue fiel creyente en Fidel Castro. Siempre me decía que en Cuba nadie protestaba y que cuando visitaba La Habana le decían que todo estaba bien. Y yo le decía: ‘papi, tú vas de turista y ellos quieren que tú consumas y que tú pagues; además te vigilan’”, recordó con pesar la mujer que, según entendidos, podría aspirar a la vicepresidencia del país en los próximos comicios.

Zulay Rodríguez mantiene vivas las imágenes de las manifestaciones del 11 de julio en Cuba y lamenta que su padre no pudo verlas.

“Ojalá mi papá hubiera podido verlo, porque fue un gran amigo de Fidel Castro. La gente ya no tiene miedo, quiere un cambio, quiere libertades y que no haya más represión”, concluyó.