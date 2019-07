Yasiel Puig deja Cincinnati al calor de otra trifulca

Lo último que hizo Trevor Bauer por los Indios fue lanzar una pelota sobre el muro del jardín central.



Yasiel Puig puso fin a su temporada en Cincinnati con otra pelea.

Cleveland acordó el martes vender a Bauer, un talentoso pero difícil derecho, a los Rojos a cambio de Puig, en un acuerdo que también implica a los Padres de San Diego, según dijo a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.



Bauer, que no puede actuar como agente libre hasta que termine la temporada de 2020, lanzó una pelota por pura frustración desde la lomita en Kansas City, en su última apertura para los Indios. El momento pareció decidir a los Indios sobre el enigmático pitcher de 28 años, que tiene uno de los mejores brazos de las mayores pero puede ser complicado de tratar.



Bauer fue multado por su gesto, según dijo a AP una persona conocedora de los procesos disciplinarios en las mayores. La persona habló bajo condición de anonimato porque no se había anunciado la sanción.



Bauer abrazó a varios compañeros tras la derrota 2-0 de Cleveland ante Houston antes de marcharse. Declinó hablar con la prensa.

Los Rojos no confirmaron el canje, aunque Puig dijo que iría a Cleveland, donde los directivos de los Indios Chris Antonetti y Mike Chernoff fueron felicitados por librarse de Bauer y añadir jugadores jóvenes de calidad.



“Voy a extrañar a todos mis compañeros aquí”, dijo Puig tras la derrota 11-3 de los Rojos ante Pittsburgh.

“Esta parte del año es increíble para mí, estar en este equipo y en la ciudad. Ahora toca avanzar e ir a mi nuevo equipo y ayudar a mi equipo a llegar a playoffs (...) Quiero darle las gracias a toda la ciudad, Cincinnati. Estaremos al lado, vamos a Cleveland”, dijo el jardinero, nacido en Cuba.

Puig tiene una media histórica de .275 con 130 jonrones y 391 remolcadas en 812 juegos. Puede optar a ser agente libre tras la temporada de 2019.



Sin embargo, afronta una posible suspensión tras verse inmerso en otra pelea con los Piratas justo cuando se completaba el canje.



En el noveno, el relevista de los Rojos Amir Garrett se lanzó al dugout y dio varios puñetazos, iniciando una pelea que después prolongó Puig. Al marcharse por última vez, Puig recibió una cálida ovación de los Rojos. También protagonizó otra melé entre los dos equipos en abril, cuando Puig pareció enfrentarse solo a todo el plantel de los Piratas cerca del plato.