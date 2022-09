Volverá a prisión uno de los “Niños del 11J”

Rowland Castillo, uno de “los niños del 11J”, como se dieron a conocer los casos de los menores de edad detenidos y condenados por participar en las manifestaciones antigubernamentales del verano de 2021, deberá regresar a prisión el próximo 6 de octubre, según dio a conocer en las redes sociales la activista Carolina Barrero.

En los últimos días varios de los detenidos que se habían beneficiado de un régimen de menor severidad han sido regresados a la cárcel.



Rowland, que fuera arrestado junto a otros menores de edad por manifestarse en la conocida “Esquina de Toyo”, en La Habana, durante el levantamiento popular ocurrido en Cuba el 11 de julio de 2021, recibió una citación de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado conminándole a presentarse en la cárcel conocida como Jóvenes de Occidente.



Según Barrero, la noticia le llegó de primera mano a través de una conversación telefónica sostenida con Yudinela Castro, madre del joven y con el propio Rowland, quienes le comunicaron que, de acuerdo con el requerimiento, Castillo será “trasladado a la Correccional con Internamiento, donde deberá permanecer durante cinco años”.



“Prisión, trabajo forzado y adoctrinamiento, así castiga el régimen la voluntad de cambio democrático de los jóvenes, ampliamente expresada en las protestas de 2021 y 2022. No habrá un lugar donde no lo denunciemos, no habrá hora del día en que no hagamos por su libertad. No habrá manera de reconocerles tamaño valor”, declaró la activista, obligada a exiliarse en España.



Rowland Castillo Castro, que fuera condenado en marzo a 18 años de cárcel junto a otro grupo de menores de edad por el supuesto delito de “sedición”, fue excarcelado al igual que otros sancionados tras celebrarse el juicio de casación el pasado mes de mayo en el Tribunal Provincial de 10 de Octubre.

"Hoy quedó demostrado que ellos juegan con las vidas de niños, los condenan un día a 18 años en prisión y al otro día los excarcelan a cumplir 5 años en sus casas. El objetivo de eso solo puede ser el escarmiento colectivo, porque queda demostrado que ni son peligrosos ni cometieron ningún delito. Y como ellos, todos los manifestantes", comentó en aquel momento la activista de Justicia 11J Salomé García Bacallao.

María Teresa Pérez, abuela de Rowland Castillo, dijo a Radio Martí que el joven "no tuvo mala conducta ni nada; a nosotros nos ha tomado de sorpresa, imagínese, estamos como locos

Pérez lamenta que su nieto tenga que volver a una cárcel, ya que se había reintegrado a Escuelas Superiores de Perfeccionamiento Atlético (ESPA) provincial, donde estudiaba deporte antes de ser detenido por manifestarse en julio del pasado año.

"Él es (practica) lucha libre desde los cuatro años, yo tengo sus medallas aquí y es matrícula de la escuela porque nunca le quisieron dar baja y ahora comenzaron las clases y él está en entrenamiento pero, bueno, de nada le srivió", lamentó la señora.

Yanaisy, la madre de Castillo Castro, durante el tiempo en que su hijo estuvo encarcelado, se vio sometida a todo tipo de presiones por parte de la policía política cubana, quienes llegaron incluso a detenerla durante dos semanas en la tristemente célebre cárcel de 100 y Aldabó.

Por otra parte, Rolando Castillo, padre de Rowland, cumple una condena de dos años de privación de libertad por compartir el post publicado por uno de los amigos de su hijo en el cual declaraba que también participó de las manifestaciones junto a sus amigos y no lo habían encarcelado por ser nieto de un alto oficial de la Seguridad del Estado, lo cual no consideraba justo.