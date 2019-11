Violentas protestas en Bolivia por rechazo a auditoría de la OEA

Violentas protestas se han registrado en las calles de varias ciudades de Bolivia durante las últimas horas, dejando como resultados dos personas muertas.

Y esta vez, en rechazo a la auditoría de cómputo de votos que inició la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el jueves 31 de octubre.

Tanto la OEA como el gobierno de Bolivia acordaron iniciar el análisis tras el cuestionado conteo de votos por parte del Tribunal Supremo Electoral, el cual fue suspendido durante 24 horas sin explicación alguna.

La oposición denunció que los comicios celebrados el 20 de octubre para elegir el nuevo presidente de la nación suramericana fueron fraudulentos en favor a Evo Morales.

Los ciudadanos piden que se respete su derecho al voto y la transparencia en las elecciones, de lo contrario, continuarían en las calles protestando y bloqueando avenidas.

El reporte preliminar de la OEA en días anteriores describe de manera explícita lo ocurrido durante las votaciones y la suspensión durante el conteo de votos.

“ Todas las elecciones deben regirse por los principios de certeza, legalidad, transparencia, equidad, independencia e imparcialidad. La Misión determinó que varios de esos principios fueron violados por una variedad de razones a lo largo de este proceso electoral.

Un factor clave para las encuestas precisas y creíbles son la confianza en la autoridad electoral. Es igualmente esencial que los programas se ejecuten, tanto para resultados preliminares como finales, de acuerdo con un cronograma claramente preestablecido, con la transparencia necesaria para generar credibilidad ” estos son algunos de los párrafos descritos en este reporte.

Leopoldo Vega, analista político del diario El Deber comentó para Radio Martí que “lo que comenzó con una protesta ciudadana ha cobrado más fuerza y las últimas 48 horas han sido más violentas”.

En Santa Cruz, una localidad de Bolivia tuvo lugar “la muerte de dos personas” comentó Vega, además de agregar que las manifestaciones continúan y algunas se han dirigido al palacio de gobierno donde se encuentra Evo Morales “quienes fueron reprendidos por la fuerza pública dejando algunos heridos la mayoría estudiantes universitarios”. Exclamó.

Después de la muerte de las dos personas, Evo Morales hizo un llamado a que se desbloquearan las avenidas, sin embargo, “las medidas no fueron bien recibidas por la comunidad, debido a que el presidente no tiene credibilidad” y al hecho que los bolivianos “rechazan la auditoría de la OEA por que no confían, ya que a mediados de este año el secretario, Luis Almagro, no tuvo una posición concreta en su visita a Bolivia frente a la reelección del presidente a un tercer mandato aún cuando la Carta Magna no lo permite” afirmó el analista.

La situación en diferentes ciudades del país es tensa, debido a que los ciudadanos rechazan a Evo Morales como presidente, según Vega los bolivianos quieren elecciones “sin Morales y Carlos Mesa, los dos candidatos más votados de las elecciones”.

Los posibles escenarios a los que se enfrenta Bolivia son “muy difíciles” asegura el analista porque el país se encuentra en una “emergencia nacional”.

El acuerdo al que se debe llegar debe tener un cambio significativo opinó Vega debido a que los ciudadanos están saliendo espontáneamente a la calle a protestar porque en realidad “desean un cambio”.