Venezuela, en el Día de las Madres

La gira que realiza el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por varios países centroamericanos, que comenzara el 5 de mayo y está supuesta a terminar el día 9 con su visita a Cuba, tropieza con el rechazo de importantes voces que critican su manifiesta incondicionalidad hacia regímenes del área, violadores de los derechos humanos.

Las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela tienen en el presidente mexicano, más que un aliado, un adalid en el terreno de la política internacional, con su campaña para que los tres países sean incluidos como invitados a la IX Cumbre de las Américas, pronta a celebrarse del 8 al 10 de junio en Los Ángeles, California, apuntó en un artículo de opinión la periodista Verónica Malo Guzmán del diario El Heraldo de México.

Por su parte, Jorge Ramos, el destacado periodista de origen mexicano que reside en Estados Unidos, utilizó su cuenta de Twitter para mostrar su desacuerdo con la visita de AMLO a Cuba en una secuencia de dos tuits en los que critica al presidente de México y le pregunta en el primero por qué se ha puesto “del lado equivocado de la historia.”



En el segundo tuit, Ramos le recuerda a AMLO los "cientos de prisioneros políticos en sus cárceles" (las cubanas).

"Para López Obrador, Cuba es el modelo perfecto. No hay oposición. No hay prensa libre. No hay sociedad civil. No hay empresario que no esté sometido al régimen. Y mandan los militares. Todo es propaganda. Cada palabra, cada gesto, cada avenida, cada monumento, cada souvenir con las caras de Fidel y el Ché. Falta libertad, pero sobra poesía. Falta democracia, pero sobra trova. Falta infraestructura, pero sobran discursos épicos. Hay escasez de todo, menos de narrativa. Y la corrupción —como la comida— está racionada, repartida y organizada desde el gobierno: a los de arriba les toca más, a los de abajo sólo les salpican las migajas. ¿Resultados, desarrollo, crecimiento? No hay ninguno, pero de nada tiene la culpa el régimen: todo es culpa del imperialismo yanqui. Tengo un enorme interés por ver qué sucederá en esa gira cubana. Imagino que la dictadura recibirá a López Obrador no sólo como el alma mater que reconoce al alumno con los máximos honores, sino con orgullo de quien ve encumbrarse a un hijo y hoy lo tiene de visita en casa", apunta el periodista Carlos Loret de Mola en el Diario de Yucatán.



"¿Le llevarán a una escuela para que López Obrador postule que el cubano es el modelo a seguir? ¿Lo llevarán a un hospital para que de ahí declare que México tiene mucho que aprender de la isla? ¿Lo llevarán a los campos de café o de tabaco para que diga no sé qué de Sembrando Vida? ¿Le organizarán un mitin en la Plaza de la Revolución, a la vera del memorial de José Martí? ¿Condenará a Estados Unidos desde el epicentro antiamericano? Tiene otro peso La Habana que la mañanera. ¿Irá Silvio Rodríguez a interpretar las canciones favoritas de la pareja presidencial mexicana? ¿Invitará a cantar a la esposa del presidente? No lo hace mal. La trova cubana es la banda sonora de la película épica de la izquierda mexicana: la han puesto en mítines, plantones, bloqueos, marchas, ¿por qué no usarla para amenizar la dulce melodía de la plenitud del poder?", agregó.

Respecto a la visita a Cuba del presidente López Obrador, el experto en Relaciones Exteriores del Instituto Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, dio a entender a la Agencia EFE que López Obrador “llevará a cabo una visita un tanto diferente. El enfoque, según se prevé, será mucho más institucional y simbólico, en lugar de migratorio”.

"Cuba es un país referente en la configuración del pensamiento del presidente", explicó López Montiel, agregando que “México siempre ha sido un referente en la relación entre Cuba y con Estados Unidos. Y ha habido programas de cooperación en este Gobierno", explicó.