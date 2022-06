"Vegetarianos a la fuerza", se quejan cubanos ante escasez de pollo y otros alimentos

Las afectaciones en la agricultura por las recientes lluvias y el faltante de pollo, que alcanza ya hasta las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD), agudiza la escasez de alimentos disponibles para el pueblo en Cuba, alertaron a Radio Martí campesinos y residentes en la isla.

Las intensas lluvias que afectaron al país entre el 3 y 4 de junio dañaron 4.889 hectáreas de cultivos varios, además de la cosecha de tabaco, y paralizaron la siembra de arroz en algunas regiones.

Según el Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) se perdió el 53 % de cultivos de ciclo corto, entre estos la siembra de boniato, yuca, pepinos, calabaza y maíz.

En Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, señala que allí son muy serias las afectaciones.

“De lo poco que había plantado se perdió casi un 80% de las viandas, en lo que se refiere a la alimentación, y en el sector del tabaco, que es un renglón exportable, hay que ir al campo y preguntarles a los productores para que vean la situación real. Básicamente, en San y Martínez se pudrió casi un 90% del tabaco que había en las casas de secado que, además, muchas quedaron totalmente destruidas. Todo va rumbo a una catástrofe mayor con respecto a la alimentación”, afirmó Abascal.

En Rio Cauto y Yara, provincia de Bayamo, donde radican dos de los principales complejos agroindustriales (CAI) productores de arroz de Cuba, la situación es muy compleja, dijo desde Bayamo el campesino Emiliano González.

El producto “se está cotizando entre 45 y 50 pesos la libra en Bayamo, eso da la medida de la poca disponibilidad de arroz que tenemos, debido a varios factores, entre ellos la falta de combustible, insumos y fertilizantes, además de las inclemencias del tiempo”, advirtió González.

Por su parte, desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, el agricultor Daniel Alfaro señaló:

“Todo siempre repercute en el pueblo. Es verdad que llovió bastante, pero ha existido mucho abandono por parte del gobierno y las autoridades correspondientes. No se reparan las estructuras, ya hoy esos canales no funcionan por el deterioro que presentan y no drenan el exceso de lluvia, y los dirigentes de la agricultura hacen muy poco”, dijo el usufructuario.

Hace dos meses que en la ciudad de Santa Clara no se vende pollo, advierte Guillermo del Sol.

“Aquí en Villa Clara no hay pollo. El que lo tiene en la bolsa negra está pidiendo por una caja de 15 kilogramos hasta seis mil pesos”, aseguró el comunicador.

Una situación similar viven los residentes en la ciudad de Camagüey, donde no hay pollo disponible ni para las dietas especiales. El faltante es total, afirma la residente Leydis Tabares.

“Ni para dietas, ni para niños enfermos, tampoco para personas mayores con dietas. No hay pollo”, concluyó Tabares.

El comunicador independiente Adriano Castañeda, desde Sancti Spíritus, reporta que hay un déficit total de la proteína para la población.

“No hay en las Tiendas MLC, tampoco en los establecimientos estatales normados. No existe el pollo en estos momentos, ni en el mercado negro. Hay un desespero total”, destacó Castañeda.

En Holguín, la situación no es diferente al resto del país, comentó Ramón Zamora. “La situación es supercrítica, porque no hay pescado, tampoco carne de cerdo, y ahora con el faltante de pollo, realmente, el pueblo no va a poder soportar la crisis tan grande que hay”, opinó el activista.

Y desde Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el periodista Emilio Almaguer señaló que, dicho fácil y rápido, se puede concluir que el pollo está desaparecido.

“Estamos a merced de lo que aparezca para alimentarnos; dependemos mucho del frijol, estamos hechos unos vegetarianos a la fuerza”, concluyó.