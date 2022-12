Valle Roca sufre pérdida de visión; sigue a la espera de atención médica especializada

El preso político Lazaro Yuri Valle Roca no recibe la debida atención médica para la pérdida de visión que está presentando en la cárcel Combinado del Este, en La Habana, y su situación se ha agravado.

La activista Eralidis Frómeta, esposa del comunicador independiente, hizo la denuncia este jueves desde la capital cubana a Radio Martí.

Según Frómeta, este miércoles se presentaron funcionarios de la "Fiscalía General y Atención a la Ciudadanía, supuestamente, por una queja que yo había formulado por su asistencia médica, que no se la daban", pero la también activista y comunicadora independiente desmintió el hecho.

"Desde que Yuri fue sancionado, no me he dirigido más a ninguna de las instituciones de la dictadura a prensentar quejas, ya que a él se le ha violado el derecho al debido proceso, y se le continúa violando hasta la actualidad", explicó la mujer.

El preso político ha visto afectada su salud de forma preocupante en la cárcel, subrayó Frómeta.

"Yuri, todos sabemos que el enfermó desde que fue secuestrado por la dictadura (...), y el último problema que está enfrentando es el de su visión, que no ve. Yo tuve que conseguir unos espejuelos sin saber si es su medida o no, para que él vaya resolviendo el problema, aunque sea, de ver por dónde camina, dónde pisa, porque no ve", detalló.

La esposa del preso político añadió que, desde que Valle Roca fue ingresado "con esta especie de tumores que, según ellos (las autoridades) era una bacteria que le podía volver a repetir, el director del hospital del Combinado del Este me dijo que él sería valorado por una oftalmóloga, que hasta la fecha no lo ha valorado, y yo continuaré denunciando al régimen de Castro por la integridad física de Lázaro Yuri Valle Roca", concluyó.

En un mensaje publicado este miércoles en Facebook, donde denuncia las arbitrariedades en el caso de Valle Roca, la activista dijo que su esposo "está casi ciego".



En julio pasado, Valle Roca fue condenado a cinco años de cárcel por el Tribunal Provincial de La Habana, acusado de presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Valle Roca fue detenido en junio de 2021 por haber filmado a activistas que lanzaban octavillas en La Habana Vieja, en las que se exigía reformas democráticas en Cuba.

Varias organizaciones, como la Sociedad Interamericana de Prensa y Artículo 19, han exigido la liberación de Valle Roca, y el respeto a la libertad de prensa y expresión en la isla. Recientemente, el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias, anunció su decisión de apadrinar al periodista independiente cubano dentro de una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo, promovida por la ONG checa, Instituto Casla.

En un mensaje desde prisión, Valle Roca, director del blog digital y del canal de YouTube Delibera, agradeció el apoyo y las muestras de solidaridad que ha recibido en más de un año de encierro.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)