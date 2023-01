Una noche decisiva para Ana de Armas (VIDEO)

La noche de este martes será decisiva para la actriz cubana Ana de Armas, que se probará como presentadora de una de las ceremonias más importantes y con mayor audiencia mundial: los Premios Globos de Oro, en los que se juega un galardón en la categoría de mejor actriz, por su interpretación de Marilyn Monroe.

Su papel en Blonde, la polémica película de Andrew Dominik, basada en la novela biográfica y ficcionada de Joyce Carol Oates, le ha valido reconocimiento internacional, a pesar de que el filme ha recibido duras críticas.



La cubana tiene fuertes contrincantes, las multipremiadas actrices Cate Blanchett, por "Tar"; Olivia Colman, por "Empire Of Light"; Viola Davis, por "The Woman King" y Michelle Williams por "The Fabelmans".

Para De Armas, ésta es su segunda nominación a los Globos de Oro pues ya estuvo nominada al premio a mejor actriz de comedia o musical en 2020 por su papel en la primera entrega de ‘Puñales por la espalda’.

La 80.ª edición de los Globos de Oro tendrá lugar en su escenario habitual, el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, y será conducida por el comediante Jerrod Carmichael.

Entre los favoritos de la noche destacan: “The Banshees of Inisherin” (“Almas en pena de Inisherin”), con ocho nominaciones, incluyendo menciones para los actores Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon y Barry Keoghan; la comedia de acción “Everything Everywhere all at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), que compite por seis premios, incluyendo nominaciones para Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis. También “Top Gun: Maverick”, “Tár” y “The Fabelmans”, “Avatar: The Way of Water” y “Elvis”.

En el lado de la televisión, la comedia sobre una escuela pública “Abbott Elementary” es la más nominada, incluyendo una mención por la actuación de Quinta Brunson. “The White Lotus,” “Dahmer”, “The Crown”, “Pam & Tommy” y “Only Murders in the Building” lograron cuatro nominaciones cada una.

La cinta argentina de Santiago Mitre “Argentina, 1985”, protagonizada por Ricardo Darín, fue nominada en la categoría de mejor película en lengua extranjera. En la categoría de cinta animada, “Guillermo del Toro’s Pinocchio” (“Pinocho de Guillermo del Toro”), del director mexicano Guillermo del Toro también compite por un Globo de Oro.