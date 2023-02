Una herramienta digital para denunciar violaciones de derechos humanos

Las autoridades de la prisión Guamajal ubicada en la provincia Villa Clara, han descuidado la medicación al preso político José Rodríguez Herrada, aquejado de hipertensión.

“Mi esposo me llamó y me dice que hace más de seis días no le dan el medicamento de la presión porque el que él toma que no lo hay”, denunció la esposa, Yakelin Licor, en conversación con Radio Televisión Martí.

“José fue diagnosticado hipertenso ahí mismito [en la cárcel]. La falta de las medicinas que le estabilizan la presión puede tener consecuencias serias para su salud. Si la medicina que le indicó el doctor no la hay, ya debían haber hecho que el médico lo viera de nuevo y recetara un sustituto”.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, asentado en Madrid, ha expresado su preocupación “por los casos de presos enfermos y la mala atención médica en las prisiones”.

Según la organización, ha recibido informes de enfermedades sobrevenidas o agravadas en prisioneros políticos y de conciencia que incluyen la indiferencia por parte de las autoridades carcelarias o la falta de los tratamientos adecuados para sus dolencias.

“Tiene un catarro grandísimo y en la última visita que tuve, el 12 de enero, no me dejaron pasar la vitamina C ni los Centrum [multivitaminas] que le llevé porque no iban en pomos sellados. Pero si los llevas en frascos sellados, entonces se pierden, y nunca llegan al preso”, lamentó Licor.

Rodríguez Herrada, manifestante del 11 de julio en Caibarién, Villa Clara, cumple una condena de 3 años y 6 meses en prisión por “desorden público”.

Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento a los reclusos establecen que la prestación de servicios médicos a las personas privadas de libertad es una responsabilidad del Estado, y debe ser proveída sin discriminación.