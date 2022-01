Un padre peregrina de La Habana al Cobre, más de 840 kilómetros a pie, por la vida de su hijo

La peregrinación de un hombre desde La Habana hasta el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba, ha conmovido a la población y conmocionado las redes sociales. La gente se aglomera para verlo pasar y animarlo.

“La verdad es que el pueblo de Cuba me ha apoyado muchísimo y eso demuestra la fe que tiene, igual que yo, en la Virgen. No tengo palabras para agradecer a las personas que me han ayudado con comida, me han permitido bañarme en sus casas y me alientan”, dijo a Radio Televisión Martí el viajero que, al momento de este reportaje, se hallaba en Guayo, provincia de Santi Spíritus, y que aún no tiene calculado cuando llegará al Cobre.

“Yo salí de mi casa el día 15 de enero, a las 6 y 50 de la mañana. Ese mismo día, dormí en San José de las Lajas, pero, realmente, no sé cuando llegaré a mi destino, porque me paran muchos para preguntarme”, indicó.

Omar Quintero prometió a la Virgen de la Caridad que se trasladaría hasta su santuario, caminando más de 840 kilómetros, para que la venerada santa cure a su hijo, Lázaro Quintero Bermúdez, enfermo desde hace más de diez años con un cáncer que mina su vida.

“El tiene un tumor maligno entre el corazón y el pulmón. Le han dado radiaciones, le han administrado quimioterapia, pero nada. Hace un tiempo lo operaron y cayó en coma. Cada día estaba peor, entonces hice esta promesa a la Caridad que ahora estoy cumpliendo, para que me ayude a salvar a mi hijo. Esto que hago es poco, cualquier padre o madre lo haría”, señaló.

El caminante, a quien han dado en llamar el pagador de promesas, como el personaje de la película brasileña homónima, empuja un carrito con el nombre de su hijo escrito, adornado con imágenes de la bandera cubana y porta una estatuilla de la Caridad del Cobre.