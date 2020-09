Un galardón para los cronistas cubanos

Periodistas cubanos tienen hasta el 30 de septiembre para participar en Cubacrón 2020, el premio del Instituto Prensa y Sociedad (con sede en Lima, Perú) que reconoce las crónicas sobresalientes de la prensa cubana durante el período 1 de septiembre del 2019 – 30 de julio del 2020.

El año pasado los ganadores fueron:

Por Dios, ¿cuándo va a entrar el nitrazepam?

Dayamis Sotolongo, Escambray.

UMAP: nada, nadie, nunca

Yoe Suárez, Hypermedia Magazine.

La revolución de los acuáticos

Abraham Jiménez, El Estornudo.

Los gallos finos no tienen nombre

Darío Alejandro Alemán, El Estornudo.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) se describe como una organización civil que “promueve el periodismo de investigación, la libertad de expresión y el acceso a la información pública en América Latina”.

El IPYS dice en su página Web que surgió en Perú en 1993, como una reacción al gobierno autoritario de Alberto Fujimori, que recortó las libertades democráticas.

“Los primeros socios fueron destacados editores del país. Organizó una red de protección de periodistas en peligro e influyó en el nacimiento de otras en América Latina. Por su trabajo en la región, ese año el International Press Institute lo distinguió con el premio Pionero de la Libertad de Prensa”, precisa IPYS.

“Posteriormente desarrolló iniciativas para promover el periodismo de investigación, entre ellas el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, que se convoca desde el 2002, en sociedad con Transparency International y la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación que se realiza cada año en distintas ciudades de la región”, señala la organización.

Para inscribir una crónica es necesario escribir al correo premioipys@gmail.com indicando el título del trabajo y el enlace electrónico donde puede ser leído.

Algunos de los criterios de la competencia son: Las historias no deben exceder los 40 mil caracteres con espacios. Tratándose de series, solo se considerarán cinco entregas. No se considerarán libros. Tratándose de crónicas literarias de no ficción, se apreciarán en la medida de sus valores periodísticos.