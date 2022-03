Ucrania acusa a Rusia de romper acuerdo para evacuación de civiles y a la OTAN por no impedir bombardeos

En la décima jornada de la invasión rusa a Ucrania, medios estatales rusos reportaron un alto el fuego temporal en dos zonas del país vecino para permitir la evacuación de la población civil, pero Ucrania denuncia que han violado el alto el fuego.

Funcionarios de la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol, que está rodeada por fuerzas rusas, dijeron que estaban retrasando la evacuación de la población civil y acusaron a las tropas de Moscú de romper el alto el fuego.



"Debido al hecho de que la parte rusa no se adhiere al alto el fuego y ha continuado bombardeando tanto a Mariupol como a sus alrededores y por razones de seguridad, la evacuación de la población civil ha sido pospuesta", dijeron funcionarios de la ciudad en un comunicado en redes sociales.



Mariupol, una ciudad sureña de unos 450.000 habitantes en el mar de Azov, tenía previsto comenzar las evacuaciones a las nueve de la mañana, después de que las fuerzas rusas acordaran un alto el fuego para permitir que los civiles abandonaran los combates.



"Pedimos a todos los residentes de Mariúpol que se dispersen y se dirijan a lugares donde puedan refugiarse. Pronto se publicará más información sobre la evacuación", escribieron los funcionarios municipales.



"En este momento, se están llevando a cabo negociaciones con Rusia para establecer un alto el fuego y garantizar un corredor humanitario seguro", agregó el comunicado.



El avance de las tropas de Vladimir Putin se mantiene en varias zonas de Ucrania con ataques aérero y de artillería en localidades como Járkiv, Okhtyrka y también la ciudad portuaria. El convoy de más de 60 Km aún aguarda en las afueras de Kyiv.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov dijo que lo que denominan "operación militar especial" no tiene como objetivo dividir el territorio ucraniano en partes", sino que Rusia se esfuerza "por garantizar las garantías de su propia seguridad".



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lamentó el viernes la decisión "deliberada" de la OTAN de no establecer una zona de exclusión aérea en Ucrania, a pesar de la invasión rusa del país.



"Hoy, la dirección de la Alianza (Atlántica) dio el visto bueno a la continuación de los bombardeos contra ciudades y pueblos ucranianos, negándose a instaurar una zona de exclusión aérea", aseguró en un video publicado por la presidencia de Ucrania.

"A pesar de saber que nuevos bombardeos y nuevas bajas resultan inevitables, la OTAN decidió de manera deliberada no cerrar el espacio aéreo de Ucrania", criticó Zelenski.



"Entendemos que los países de la OTAN se han creado ellos mismos un relato, según el cual el cierre del espacio aéreo de Ucrania provocaría un agresión directa de Rusia contra la OTAN", añadió.



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, cerró la puerta el viernes a la petición ucraniana de establecer una zona de exclusión aérea.



"Los aliados acordaron que no debemos tener aviones sobre el espacio aéreo de Ucrania, ni tropas de la OTAN en el territorio de Ucrania", declaró al término de una reunión de urgencia de cancilleres de la organización.



Según Stoltenberg, "la única forma de implementar una zona de exclusión aérea en Ucrania" es mediante el envío de aviones de combate de la OTAN, que tendrían que derribar cazas rusos que operan en Ucrania.



"Creemos que si hacemos eso, acabaremos teniendo algo que puede convertirse en una guerra total en Europa, envolviendo a muchos otros países y causando mucho más sufrimiento humano", afirmó.

El regulador ruso de Internet, Roskomnadzor, ordenó el viernes bloquear Facebook en el país, alegando que la red social "discrimina" a los medios de comunicación rusos.



"Se tomó la decisión de bloquear el acceso a Facebook", informó Roskomnadzor en Telegram.



El regulador ruso acusó a Facebook de "discriminación" de los medios rusos como la televisión Zvezda (del Ministerio de Defensa), la agencia de prensa Ria Novosti, la cadena internacional RT o los portales Lenta.ru y Gazeta.ru.