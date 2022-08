Turquía: Primer barco de grano sale de un puerto ucraniano

KIEV (AP) — Rusia aseguró el domingo que un ataque aéreo en el puerto ucraniano de Odesa —menos de un día después de que Moscú y Kiev firmaran un acuerdo para reanudar los envíos de granos desde allí— solo alcanzó objetivos militares.



"En el puerto marítimo de la ciudad de Odesa, en el territorio de un astillero, misiles de largo alcance de alta precisión basados en el mar destruyeron un buque de guerra ucraniano atracado y un almacén con misiles antibuque Harpoon suministrados por Estados Unidos al régimen de Kiev", dijo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov.



El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo en su discurso televisado nocturno el sábado por la noche que el ataque a Odesa "destruyó la posibilidad misma" de diálogo con Rusia.



El Ejército ucraniano dijo el sábado que Moscú atacó Odesa con cuatro misiles crucero, dos de los cuales fueron derribados por la defensa aérea ucraniana.



La portavoz del comando, Nataliya Humenyuk, dijo que ninguna instalación de almacenamiento de granos fue atacada. Sin embargo, Turquía dijo que había recibido informes de las autoridades ucranianas de que un misil golpeó un silo mientras que otro cayó cerca, aunque ninguno afectó la carga en los muelles de Odesa.



No quedó claro de inmediato cómo el ataque aéreo afectaría los planes para reanudar el envío de granos ucranianos por mar en corredores seguros desde tres puertos ucranianos del Mar Negro: Odesa, Chernomorsk y Yuzhny.



Rusia y Ucrania firmaron el viernes acuerdos idénticos con la ONU y Turquía en Estambul para despejar el camino para el envío de millones de toneladas de granos ucranianos que se necesitan desesperadamente, así como para la exportación de granos y fertilizantes rusos. Altos funcionarios de la ONU expresaron su esperanza de que el acuerdo ponga fin a un enfrentamiento de meses provocado por la guerra en Ucrania que amenaza la seguridad alimentaria en todo el mundo.



El acuerdo, obtenido por The Associated Press, comprometía tanto a Kiev como a Moscú a abstenerse de realizar ataques en los tres puertos del Mar Negro.



Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, se encuentra en El Cairo para conversaciones con funcionarios egipcios mientras su país busca romper el aislamiento diplomático y las sanciones de Occidente por la invasión a Ucrania.



Lavrov aterrizó en El Cairo el sábado por la noche, la primera etapa de un viaje a África que también incluirá escalas en Etiopía, Uganda y el Congo, según la cadena de televisión estatal rusa RT.



En tanto, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, dijo en un discurso en Rumania que las sanciones occidentales contra Rusia han fracasado y que la guerra en Ucrania no terminará "hasta que haya una negociación de paz ruso-estadounidense".



"Se necesita una nueva estrategia que debería centrarse en las conversaciones de paz... en lugar de ganar la guerra", agregó.