Tribunal de Londres debe condenar a La Habana por impago de deudas, piden exiliados cubanos

Activistas cubanos en Europa pedirán a la Corte Real de Comercio y Negocios de Inglaterra que condene al régimen de La Habana por el impago de una deuda de 72 millones de euros al fondo de capital de riesgo CRF I.



Diferentes organizaciones cubanas de Reino Unido, España, Alemania e Italia, entre otros países, se manifestarán en Londres el 24 de enero, bajo el lema “Nunca más. Juicio a la dictadura castrista”.



“Es la primera vez que el Estado cubano se ve obligado a presentarse ante las Cortes Reales de aquí Inglaterra, se ven obligados a comparecer ante un juez por el impago de la deuda que viene desde hace muchísimos años”, explicó Dayamí Amador Espinosa, integrante del grupo Cubanos en Londres por una Cuba Democrática y solicitante de los permisos para la manifestación.



Según la activista, el objetivo de la concentración a las puertas del tribunal londinense es pedir la condena al régimen, “para que no se le ocurra dejar esa deuda al pueblo cubano”.



“Manifestar nuestro apoyo al juicio en contra del gobierno cubano, que no se le ocurra dejar esa deuda al pueblo cubano porque, como todo el mundo sabe, el pueblo cubano de ese dinero no ha cogido ni un centavo. O sea, a los jueces en el juicio le queremos dejar muy, muy bien claro, que nosotros estamos a favor de que se embargue el Estado cubano, por todas las fechorías que ha hecho con el dinero”, añadió Amador Espinosa en declaraciones a Radio Televisión Martí.

Desde España, la periodista exiliada Iliana Hernández anunció su asistencia a la manifestación y exigió que los representantes del régimen de La Habana “paguen ahora [la deuda]” o que “los embarguen ahora, no cuando Cuba sea libre, porque ellos son los deudores, no el pueblo cubano”.



En igual sentido se pronunció Lázaro Mireles, presidente del Movimiento de Acciones por la Democracia, quien calificó la demanda de CRF I contra el Banco Nacional de Cuba como “una de las más importantes contra la dictadura criminal de los Castro desde Europa”.

El Banco Central de Cuba dijo el pasado viernes que el fondo “CRF no es acreedor del BNC ni de Cuba y nunca lo ha sido”. Además, calificó a la firma como un “fondo buitre”.



En opinión del economista Elías Amor Bravo, “lo que diga el Tribunal de Londres es importante, porque va a abrir caminos para otros demandantes que no saben cuándo y qué van a cobrar”, después de casi 30 años en los que el régimen cubano “ha hecho oídos sordos a las demandas de los acreedores”.



“Un tiempo desaprovechado, porque la economía cubana hoy sigue igual, de mal o peor, que en 1997. Dinero para nada. No parece que el Tribunal se entretenga con estas majaderías”, consideró el experto, en un análisis distribuido a los medios.



Al finalizar la protesta en los tribunales, los activistas iniciarán una marcha hasta la embajada de Cuba en Londres.