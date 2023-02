Tribunal cubano rechaza denuncia de esposa de preso del 11J por "chantaje" a cambio de condicional (VIDEO)

El Tribunal Municipal Popular de Cárdenas notificó el martes a la esposa del preso político del 11J Samuel Pupo Martínez que una denuncia que había presentado la pasada semana no procede en esa instancia, y que debe entregarla en la sala penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas.

"Me llama la secretaria de Trámites y le digo que eso es una denuncia penal, y que según la Constitución de nuestra República yo estoy en todo mi derecho de presentar denuncias. Entonces, ella me dice que los jueces la habían leído y habían dicho que no, que eso no había que entregarlo allí. Y yo le dije que no, que yo no iba a recoger nada, y que lo que ellos me dijeran a mí, la respuesta, me la dieran por escrito", detalló Santana a través de un video en su cuenta de Facebook.



Samuel Pupo Martínez está condenado a 3 años de cárcel por participar en Cárdenas, en la protestas populares que sacudieron Cuba el 11 de julio de 2021.

Santana explicó, además, las razones por las que interpuso la denuncia, y aseguró que no aceptará chantajes impuestos por las autoridades cubanas.



"El 12 de enero, mi esposo me llama, y me dice (...) que fueron dos personas de la Seguridad del Estado con (el documento de) la libertad condicional en la mano, que él la vio. Y que a él no iban a darle la libertad condicional para firmarla porque... por culpa de su esposa, porque yo tenía mi activismo en las redes sociales, y las denuncias que yo había hecho, que me iban a dar un mes de plazo, para que, si yo me callaba, le iban a dar la libertad condicional. Algo ilógico, que no acepto, ni le voy a permitir a nadie chantaje ni amenaza", aseveró la mujer.



Hugh Pupo Santana, de 14 años, hijo de la pareja, ha escrito varias cartas a su padre, quien cumple condena en la cárcel de Agüica, en Matanzas. Ahora escribió, según Santana, otra carta, pero esta vez a Dios.

"Diosito, llevo mucho tiempo pidiéndote que me ayudes para que mi papá esté en casa ya. Él es el mejor papá del mundo. Ya lleva mucho tiempo en ese lugar tan feo. No sé por qué no me escuchas. Yo me estoy portando bien; ayudo a mamá en todo. Dice mamá que tenga fe, que tú lo ves todo y sabrás cuándo traerlo a casa", escribió el niño.



Santana, maestra de profesión, fue expulsada de Educación tras ser condenado su esposo, quien es licenciado en Matemáticas y se ganaba la vida como cuentapropista, reparando equipos electrónicos, ante de salir a manifestarse contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel en las calles de Cárdenas.

"Esta madre que está aquí, Yuneisy Santana González, no perdonará ninguna injusticia, ni se callará", sentenció la esposa del preso político.