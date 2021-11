Trabas estatales y burocracia, la respuesta a los agros vacíos en Cuba, denuncian campesinos (VIDEO)

Se agudiza la escasez de productos del agro en los mercados cubanos debido al desplome de las producciones agrícolas ante el descontento de los campesinos, denuncian agricultores desde la isla entrevistados por Radio Televisión Martí.

En la comunidad agrícola de Los Cristales, en Jatibonico, provincia de Sancti Spíritus, hay un agotamiento entre los productores por el excesivo control estatal, señala el campesino Vladimir Ríos Cruz.

“Los campesinos no quieren negociar con el gobierno. Tú no puedes negociar con una persona que te impone sus condiciones, te hace sembrar 200 matas de mango, te contrata las producciones y luego el mango se echa a perder en el campo porque el camión de acopio no viene a recogerlo, y ya el campesino esta desilusionado”, afirmó Ríos Cruz.

Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, acaba de hacer un recorrido por los campos del occidente del país, donde es visible el deterioro en el sector agrícola.

“Las placitas están vacías porque no hay productos del agro. El mismo gobierno lo limita todo, y cuando tú limitas, lo único que puedes recoger como resultado es la escasez”, aseguró Ajete Abascal.

También en Pinar del Río, Katia Hernández Torres, miembro de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), capítulo cubano, expresó que son enormes las pérdidas de los productores en el campo por falta de transporte estatal, y nadie compensa a los campesinos.

“Se les echan a perder quintales de boniato, quintales de yuca, quintales de frutas, por eso es que tenemos tanta hambre y tanta necesidad en este pueblo de Cuba”, comentó.

Osmany Poveda Hernández, productor de tabaco en San Juan y Martínez, considera que está muy comprometida la actual zafra tabacalera.

“Nos exigen que antes del 31 de diciembre tenemos que tener sembradas las tierras con el tabaco. De no cumplir, podemos ser multados y hasta perder el terreno. Sin embargo, aquí todavía no se han roturado las tierras porque no hay petróleo, y lo que tenemos aquí en la cooperativa es un solo tractor. Muchos campesinos están entregando las tierras”, informó Poveda Hernández.

Emiliano González, agricultor en Bayamo, en la provincia de Granma, destaca que los campos están allí infestados de marabú, y hay mucho malestar entre el campesinado.

“Está destruida totalmente la agricultura y la situación muy complicada, realmente, en el oriente, con la alimentación. Un desabastecimiento total y los precios por las nubes”, explicó.

La provincia de Artemisa no escapa a los problemas en el sector agrícola, cuenta desde San Antonio de los Baños el usufructuario Daniel Alfaro Frías.

“Más del 70% de las tierras de las cooperativas están ociosas, llenas de yerbas, y la provincia de Artemisa no cuenta con productos del agro para satisfacer a la población”, dijo.

Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el agricultor Osmel Ramírez Álvarez concluyó que el “control absoluto estatal” es el principal problema que enfrentan los productores en el campo.

“Lo que más afecta a las producciones en la agricultura cubana a nivel nacional son mil trabas estatales, burocracia y mil morosidades bancarias”, advirtió.