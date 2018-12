Tania Bruguera: “No puedo dormir tranquila mientras haya una persona presa”

La reconocida artista Tania Bruguera, detenida en dos ocasiones en las últimas horas, dijo a Radio Martí este martes que persistirá en las acciones ante el Ministerio de Cultura mientras el resto de los activistas contra el Decreto 349 permanezcan encarcelados.

“No puedo dormir tranquila mientras haya una persona presa, sabiendo lo que eso significa, porque yo he pasado por eso también”, dijo en entrevista con el periodista Luis Felipe Rojas, donde relató las acciones represivas contra el grupo de artistas que acudieron a protestar pacíficamente ante la institución que regula la cultura en isla.

Los detenidos en la llamada “sentada”, además de Bruguera,fueron Yanelys Núñez, Luis Manuel Otero, Amaury Pacheco y Michel Matos.

La prestigiosa artista explicó que se sumó a la protesta pacífica este lunes porque cree en la legitimad de esta campaña que denuncia al Decreto No. 349/2018, la nueva herramienta legal que establece nuevos delitos en materia de política cultural y prestación de servicios artísticos, como una herramienta de censura para los creadores en Cuba.



La nueva medida firmada por el Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el pasado 20 de abril, regula la contratación de artistas, la venta de obras de arte, la exhibición de contenidos audiovisuales yel uso de los símbolos patrios entre otras reglas y contempla castigar las infracciones con multas, decomisos, entre otras penalidades.

Bruguera, que recientemente inauguró una instalación en la prestigiosa galería Tate Modern, en Londres, reconoció que aunque no ha estado involucrada en la planificación de estas protestas, sí ha apoyado en todo momento el reclamo de este grupo de creadores, incluyendo una acción reciente en la capital del Reino Unido, donde un grupo de personas vistiendo las camisetas de la campaña se acostaron en el piso formando con sus cuerpos un cartel de “No al 349”.

“Yo siempre he apoyado la campaña contra el decreto, no la he organizado pero estoy súper orgullosa de los artistas jóvenes que han preparado esto”, dijo.

La ganadora de numerosas distinciones en el mundo de las artes plásticas describió el absurdo operativo policial que enfrentó el lunes en la noche cuando decidió volver al sitio de la protestas en el Vedado habanero.

“Ayer yo llegué al Ministerio de Cultura porque no puedo estar en mi casa si hay gente presa. Me fui sola, a esa hora me bloquearon el teléfono, llamé a dos o tres gentes pero no los localicé, ni prensa, ni nada. Llegando ahí, encontré tremendo despliegue y patrullas para mí, yo, una persona sola. Lo único que hice fue bajarme del taxi y ponerme en atención, sin decir nada, sin gritar nada. Y había como gente corriendo y como siete agentes para mí, y uno con una sábana venía a tapar el cartel que yo llevaba en la camiseta de “No al 349” y vienen dos mujeres y empiezan a halarme. Y yo dije: “un momento, yo a ustedes no me les resistí y así que violencia no”.

Luego fue encerrada en varias patrullas, su teléfono fue desactivado, hasta que llegaron los agentes de la Seguridad del Estado.

“Llegaron estilo película los segurosos, el coronel Alberto y Jaime, los policías buenos”, ironizó.

“Yo les dije que mientras ellos estén presos, yo voy a estar ahí. Ellos me dijeron "te damos la palabra de que los vamos a sacar" y les dije: “si no los sueltan, regreso al Ministerio de Cultura”, recordó la artista quien decidió retirarse en espera de que las autoridades cumplieran su promesa.

Esta mañana, tras conversar con Iris Ruiz, esposa del poeta Amaury Pacheco, conoció que el resto de los activistas detenidos siguen en paradero desconocido:

“Ahora voy para allá porque me dijeron que los iban a sacar. Llamé ayer en la noche a Iris Ruiz y ella me dijo que no, y que no ha llegado nadie y que los desaparecidos siguen sin aparecer”.

Decreto 349/2018 Con el Decreto 349/2018 la prestación de servicios artísticos puede castigarse con multa; decomiso de instrumentos, equipos, accesorios y otros bienes, la suspensión de espectáculos o cancelación de licencias a quien incurra en las siguientes infracciones: a) el que apruebe o permita la realización de servicios artísticos o la utilización para ello de medios e instalaciones pertenecientes a su entidad o aquellos asociados a la actividad comercial que tiene autorizada, sin que dichos servicios hayan sido aprobados y contratados por la institución cultural a que corresponda la prestación de estos;

b) el que realice o permita el pago a un artista o colectivo artístico, sin que dichos servicios hayan sido contratados a la institución cultural a que corresponda la prestación de estos;

c) el que como artista individual o actuando en representación del colectivo a que pertenece, brinde servicios artísticos sin la autorización de la entidad que corresponda;

d) el que sin estar autorizado por la entidad a que pertenece el artista o colectivo artístico actúe en representación de estos; y

e) el que preste servicios artísticos sin estar autorizado para ejercer labores artísticas en un cargo u ocupación artística.

2. Las conductas señaladas en los incisos a), b) y c) se consideran muy graves y las señaladas en los incisos d) y e) graves.

Artículo 3.1. Se considera contravención cuando una persona natural o jurídica en la utilización de los medios audiovisuales muestre en ellos contenidos con:

a) uso de los símbolos patrios que contravengan la legislación vigente;

b) pornografía;

c) violencia;

d) lenguaje sexista, vulgar y obsceno;

e) discriminación por el color de la piel, género, orientación sexual, discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana;

f) que atente contra el desarrollo de la niñez y la adolescencia; y

g) cualquier otro que infrinja las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural.

2. Las conductas previstas en el apartado anterior se consideran muy graves.

Artículo 4.1. Igualmente, constituyen contravenciones cuando una persona natural o jurídica incurra en alguna de las conductas siguientes:

a) difunda la música o realice presentaciones artísticas en las que se genere violencia con lenguaje sexista, vulgar, discriminatorio y obsceno;

b) establezca espacios de comercialización de las artes plásticas sin tener la autorización que corresponde, ni estar inscrito en el Registro del Creador de las Artes Plásticas y Aplicadas;

c) no suscriba los contratos establecidos para las presentaciones artísticas;

d) no cumpla con los contratos concertados por la entidad correspondiente en relación con los niveles sonoros normados en la realización de espectáculos en vivo y actividades de cualquier índole;

e) no cumpla las disposiciones vigentes en materia del derecho de autor;

f) comercialice libros con contenidos lesivos a los valores éticos y culturales;

g) viole los niveles permisibles de sonido y ruidos o realice un uso abusivo de aparatos o medios electrónicos.

2. Las contravenciones establecidas en los incisos a), b), c) y f) del apartado anterior se consideran muy graves y las previstas en los incisos d), e) y g) graves.

Las normas serán impuestas por los supervisores-inspectores designados por la autoridad correspondiente del Ministerio de Cultura, así como los inspectores que se aprueben por los directores provinciales, establece el Decreto.