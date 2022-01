“Somos más que ellos. Somos el pueblo hablando”, advierten madres de presos políticos del #11JCuba

Madres de manifestantes del 11 de julio que permanecen en las cárceles del régimen cubano han enfrentado en los últimos días detenciones y amenazas por pedir la libertad de sus hijos. La represión, advierten, se debe al miedo de las autoridades ante el poder de sus voces.

Ailex Marcano es madre del preso político Ángel Jesús Veliz Marcano. Ella y otros familiares de manifestantes salieron en peregrinación el domingo hasta una iglesia de la ciudad de Camagüey. Allí rezaron y, después, en la calle, hicieron una directa por Facebook donde clamaban ¡libertad! Por este motivo, la mujer fue arrestada el martes en su vivienda, y llevada a la tercera unidad policial de Camagüey, según dijo a Radio Martí.

“Me amenazan, me hacen una advertencia -no voy a firmar ninguna advertencia- de que yo estaba siendo pagada por el imperialismo, que yo estaba intercambiando con las Damas de Blanco, que me estaba relacionando con todo este tipo de persona y que iba a ser juzgada”, explicó.

Disney Azahares Moré, hermana del preso político y manifestante de11 de julio Dixan Gainza Moré, fue detenida también el martes en Camagüey, a pocos pasos de su vivienda, y delante de su hijo de 12 años.

“Dos hombres en la patrulla me arrebataron el teléfono delante el niño. Les dije que me dejaran explicarle al niño. Ahí me forcejearon toda, me montaron en la patrulla. Les tuve que dar al niño y decirle ‘papi, ve para la casa’. Me llevaron para la tercera unidad de aquí, de Camagüey, para decirme que estuvo muy mal lo que yo hice de salir a apoyar a las Damas de Blanco”, dijo Azahares Moré.

La mujer explicó, además, a Radio Martí que el miércoles la policía política le decomisó un paquete que le fue enviado desde el extranjero.

En La Habana, Bárbara Farrat Guillén, madre del joven de 18 años Jonathan Torres Farrat, detenido tras las protestas de 11 de julio, después de varias horas de detención el domingo por salir de la sede de las Damas de Blanco en Lawton junto a activistas de esa organización, fue advertida de los cargos graves que podían pesar en su contra.

“Tardísimo, cuando a mí me soltaron, [le advirtieron] que, si me seguía metiendo con las Damas de Blanco, que me iban a poner terrorismo, o algo de eso me mencionó”, afirmó Farrat Guillén.

También han sido advertidas otras madres de manifestantes del 11 de julio por expresar su desacuerdo con el encarcelamiento de sus hijos, entre ellas Yudinela de la Caridad Castro, madre de Rowland Castillo; Yanaisy Curbelo, madre de Brandon David Becerra, y Thairy Lorenzo Prado, madre de Andy García Lorenzo. Según Bárbara Farrat, el régimen tiene miedo a la unión de los familiares, por eso la represión como respuesta.

“Nos estamos uniendo, y eso es a lo que ellos le tienen miedo. Somos más que ellos. Somos el pueblo hablando”, concluyó.