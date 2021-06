Solicitan visa humanitaria para tratar en EEUU a activista de UNPACU

Desnutrido y sin medicamentos para el tratamiento del cáncer en los huesos que sufre permanece el activista y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Cristian Pérez Carmenate, de 48 años de edad.

Su madre y el líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer, alertan que la vida del activista corre peligro, y están solicitando la ayuda de los congresistas cubanoamericanos en EEUU para obtener una visa humanitaria, con el propósito que puede recibir la atención médica que requiere.

Hace casi dos meses que Cristian no recibe el tratamiento médico que necesita, porque no hay la medicina en el hospital general Ernesto Guevara de la Serna, en la ciudad de Las Tunas, expresa el opositor.

“Es el mismo tiempo que llevo postrado en la cama sin poder caminar, y con fuertes dolores en la espalda, los huesos, las rodillas, y donde quiera me duele, y mi estado de salud se ha ido deteriorando. El hospital no me da ninguna respuesta sobre el medicamento, simplemente me dicen que no hay, y para colmo tampoco hay dipirona, ni un ibuprofeno para calmar un poquito estos intensos dolores que tengo”, explicó.

Por su parte, su madre, Yolanda Carmenate, informa que también está desnutrido, pesa menos de 100 libras por falta de alimentos y no hay ambulancias para llevarlo al hospital, por tanto, tienen que usar un vehículo de tracción animal.

“Hace alrededor de 50 días la salud de Cristian se ha ido agravando. Además de la falta de medicinas, los alimentos no son los adecuados. La dieta que recibe por su enfermedad consiste en media de libra de pollo y leche en polvo una vez al mes. También tenemos problema con el transporte con el que contamos; resulta peligroso y doloroso para su organismo”, destacó la opositora.

Mientras, el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer García, señala que ellos han recibido el apoyo financiero de exiliados, tanto en Estados Unidos como en Europa, para cubrir los gastos médicos del activista, pero falta la visa humanitaria, que ya fue solicitada en la embajada de los Estados Unidos en la capital cubana.

“La respuesta, directamente de la embajada, no ha llegado, y no sabemos si llegaría sin las gestiones de los congresistas cubanoamericanos, tanto de María Elvira Salazar como de Marco Rubio, que es muy preocupado, solidario y humano, y los demás congresistas también”, apuntó Ferrer.

El 12 de agosto de 2019, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica, y luego de ser operado de un tumor en un brazo, en el hospital clínico quirúrgico, fue regresado a la cárcel Plan Confianza, hasta que en noviembre se le otorgó la Licencia Extrapenal por razones de salud.