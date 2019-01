Sociedad civil y opositores con poca esperanza de que 2019 traiga un cambio para Cuba

Miembros de la sociedad civil cubana y la oposición coinciden en las pocas esperanzas de que el año nuevo traiga un cambio sustancial para Cuba pero al mismo tiempo resaltan la importancia de que la población tenga en 2019 un papel activo en el futuro de la isla, con su voto en el venidero referendo constitucional.

Desde la capital cubana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, resaltó que su organización seguirá sus actividades cívicas y asistiendo a misa para pedir por la excarcelación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la Isla.

Sin embargo, reconoce que 2019 no traerá cambio alguno pues la Seguridad de Estado seguirá el hostigamiento para tratar de desmembrar el movimiento Damas de Blanco.

La reconocida opositora tiene un pronóstico nada alentador para Cuba en el nuevo año: “Más hambre, más necesidad y más represión”.

Desde Puerto Padre, Las Tunas, el periodista independiente Alberto Méndez Castelló no espera ninguna mejoría en 2019.

El régimen “continuará por el mismo sendero porque no entregarán el poder mansamente si el pueblo no decide tomar las riendas de su vida económica, política y jurídica”, opinó.

El licenciado en Derecho y en Ciencias penales también analizó brevemente las expectativas de la Nueva Constitución que a su juicio deja poca esperanza para la nación.

La Nueva Carta Magna mantendrá la propiedad, y las tierras en manos del Estado y los cortapisas para los trabajadores del sector privado, apuntó el abogado.

“No hay esperanza porque no hay libertad política ni religiosa, no hay expectativa de cambio político en el gobierno, no hay espacio para el pluripartidismo, ni para las empresas privadas y sí más estatismo, es decir se mantendrá el control del Estado en la vida del cubano de a pie”, dijo Méndez.

También sobre el tema de Constitución, el periodista independiente y ejecutivo del diario digital 14ymedio, Reinaldo Escobar, alertó a todos los ciudadanos en la Isla la responsabilidad que enfrentan si ratifican el referendo constitucional el próximo 24 de febrero.

“Es algo muy importante porque representa la oportunidad que tienen los cubanos de mostrar su desacuerdo no ya con la Constitución sino con los postulados esenciales de esta Constitución donde se declara irrevocable el carácter socialista y el predominio del Partido Comunista de Cuba como fuerza dirigente”, dijo el periodista.

En opinión de Escobar el 2019 no traerá un panorama nuevo para Cuba: “No hay grandes eventos programados, no hay un congreso del partido y Raúl Castro, si la biología se lo permite, seguirá al frente del partido, es decir, no se ven grandes cambios a no ser la ampliación y diversificación del uso de los cubanos de la Internet y las redes sociales”.

Desde La Habana, el opositor y Director del Estado de SATS, Antonio Rodiles, opina que a pesar de que él espera más represión por parte del régimen castrista hacia la población, también insta al pueblo cubano a insistir en sus derechos democráticos en la Isla.

Rodiles cree que 2019 será ciertamente una “año de ajustes”, tal y como reconoció el propio Miguel Díaz-Canel.

“Esto significa más control, más represión, sin embargo, por parte de la población, por parte de los cubanos se está viendo una reacción, las personas hablan como nunca, la huelga de los boteros, es la primera en 60 años de este sistema y en este sentido sí estoy optimista”.

“Espero que a pesar de toda la embestida del régimen se le arrebate más espacio”, dijo esperanzado el coordinador del Foro por los Derechos y Libertades.