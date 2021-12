SIP condena acusación contra periodista cubana Claudia Montero

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció este miércoles acerca de la represión de la dictadura comunista de Cuba contra la comunicadora independiente Claudia Montero Lescaille.

Montero Lescaille ha sido acusada por un presunto delito de "desorden público".

La pareja de Montero, el activista Fabio Corchado Borroto, también fue acusado por el mismo "delito". Ambos están bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria y regulación migratoria que les impide salir del país.

La notificación les fue dada en la Unidad de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) de Zapata y C, en La Habana, adonde fue citada la pareja el pasado sábado.

“Me entero por otra acta que me presentó que se me imponía una medida cautelar de prisión domiciliar. Le pregunto ¿hasta cuándo esta medida cautelar? ‘Hasta que se acabe el proceso’, me respondió. Yo supongo que se refería al proceso de Camila en el que yo estoy implicada y él me dice que cuando termine el proceso, ellos decidirán si se me abre un expediente a mí y a Fabio, de acuerdo a lo que determine la investigación a Camila”, señaló la periodista.

El oficial que interrogó a Montero Lescaille le dijo que la acusación se basa en el contenido contrarrevolucionario de los videos que envía a Cubanet en el exterior.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que el régimen “continúa utilizando la persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas independientes. Lo venimos observando de forma acentuada desde las protestas del 11 de julio, cuando a muchos periodistas independientes se le aplicó esas mismas medidas y fueron acusados, con o sin sustento judicial, por algún delito".

Montero considera que el hostigamiento podría ser en represalia por acoger en su vivienda durante meses a la periodista Camila Acosta, luego de que esta fuese desalojada del lugar donde vivía.

En ese periodo "tuvimos vigilancia policial y de la SE", relató Montero, quien junto a su pareja son consideradas personas de interés en el proceso contra Acosta, acusada por "instigación a delinquir".

“¿Por qué Fabio y yo somos parte del proceso de Camila? Porque mi esposo y yo la acogimos en nuestra casa. Entonces a mi cuñado, Víctor Manuel González lo detuvieron el 26 de julio, lo tuvieron una semana en Villa Marista [Cuartel General de la Seguridad del Estado] y lo presionaron tanto que él reconoció que me editaba videos”, indicó Montero a Radio Martí, y agregó que su esposo Fabio Corchado se acogió a su derecho de no declarar ni firmar ningún documento.

Camila Acosta se encuentra bajo prisión domiciliaria a la espera de un juicio, acusada de “instigación a delinquir” después que fuera detenida durante cinco días por reportar las protestas del 11 de julio.

Montero refirió que incluso el agente de la policía política que la interrogó fue el teniente Ernesto, “el mismo que atiende a Camila”.

“Yo estaba preparada psicológicamente porque yo, desde que escogí ser periodista independiente, sabía lo que venía, que, en algún momento, iban a pasar las entrevistas, los interrogatorios y yo siempre mantuve un bajo perfil: no soy activista”, dijo.