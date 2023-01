Sin medicación, preso político del 11J con padecimientos psiquiátricos

La vida del preso político del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad y con condena de nueve años de cárcel por los presuntos delitos de "sabotaje" y "desordenes públicos", por su participación en la manifestación en el poblado de Güines, en la provincia de Mayabeque, corre peligro en el penal de mayor rigor de Quivicán.

El joven tiene un documentado historial médico de padecimientos psiquiátricos, que incluye tres intentos de suicidio y se encuentra sin medicamentos antidepresivos, denunció su madre Beatriz Conde: "Yo fui el día 6 de enero a ver a mi hijo, lo encontré muy ansioso y muy alterado, le miré la cabeza y tenía pérdida de pelo. Antier, él me llamó y cuando hablamos me dice: 'mamá, yo no te quería decir nada, pero hace cinco días que no duermo, siento que me dicen al oído que me quite la vida'. Yo le dije, 'hijo, no me hagas eso por tú madre, y él me dice: 'mamá, me siento muy mal, no soporto la prisión más, ya no puedo más'".



Conde dijo que, preocupada llamó al penal y se dirigió a "Atención a la ciudadanía" para pedir que una comisión médica evaluara a su hijo, sin embargo, la única respuesta que ha obtenido hasta el momento, es que al joven le recetaron carbamazepine , una medicina que se utiliza en pacientes que convulsionan por epilepsia, pero no le han suministrado sus antidepresivos.

Desde niño, Abel Lázaro fue diagnosticado con trastorno orgánico de la personalidad, presenta un déficit de atención y lesiones en el cerebro desde los 10 años de edad, además de los múltiples intentos por privarse de su vida, y a pesar de que las autoridades cuentan con toda la documentación de su historial clínico, lo mantienen encarcelado, alertó su madre, quien responsabiliza al Ministerio del Interior y la Dirección de Cárceles y Prisiones por la integridad física de su hijo.

“Ese niño desde pequeño se intenta quitar la vida, se intentó cortar las venas, se me intentó ahorcar con un cinto cuando tenía 10 años, se llenó de hematomas preparando una tendedera mientras yo estaba lavando, yo he pasado mucho en 25 años con ese niño", detalló la madre del preso político.

Conde dijo que le entregó al abogado el historial clínico del joven, así como también a una psiquiatra que lo evaluó en La Habana y dictaminó que el joven

"no era compatible para estar en una prisión".

"Yo no se lo digo a mis otros hijos, pero estoy crítica de los nervios porque imagínese que me acuesto a dormir esperando que me vengan a decir que mi hijito se me mató”, expresó preocupada la madre de Abel Lázaro.