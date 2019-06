Silencio oficial en Cuba a dos meses del secuestro de los médicos en Kenia

Ya se cumplieron dos meses del secuestro el 12 de abril pasado de dos médicos cubanos que laboraban en Kenia y la prensa oficial en Cuba ha dejado de emitir información al respecto.

Solo el grupo de Facebook Hasta que regresen, administrado por colaboradores médicos de la isla en varias partes del mundo, insiste diariamente en no dejarlos caer en el olvido.

Los galenos Assel Herera Correa, de Puerto Padre, Las Tunas, y Landy Rodríguez Hernández, de Villa Clara, fueron secuestrados por terroristas del grupo Al Shabaab ese día en el condado de Mandera cuando se dirigían a prestar servicio al hospital.

Una nota informativa del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) el mismo día 12 de abril, luego una declaración del Ministro de Relaciones Exteriores, señor Bruno Rodríguez Parrilla, explicando que había conversado sobre el hecho con su par keniana Mónica Juma el 23 de mayo fueron las reacciones iniciales.

El 18 de abril el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, informó en su cuenta de Twitter que había sostenido un contacto con los presidentes de Kenia y Somalia “como parte de nuestros esfuerzos dirigidos a lograr el retorno de nuestros dos médicos secuestrados”.

Hasta el día de hoy no se ha publicado más información en la prensa cubana, que no sean mensajes solidarios por la liberación de Herrera y Rodríguez.

El 15 de mayo el periódico local keniano Citizen Tv publicó un reportaje bajo la autoría del periodista Hassa Mugambi en el que aseguró que los secuestradores exigen 1.5 millones de dólares por el rescate de los dos profesionales cubanos.

El gobierno de Kenia había lanzado una fuerte respuesta tres días después del hecho. Charles Owino, portavoz de la Policía Nacional, aseguró: “No alentaríamos el pago del rescate a los delincuentes como una cuestión de procedimiento porque eso alentaría los secuestros. Usaremos los métodos previstos por la ley mientras cumplimos con nuestros deberes”.

Una tibia respuesta

Aunque la página de Facebook Hasta que regresen (HQR) hace hincapié en que la solidaridad “de todos” es importante para visibilizar el caso, regularmente insisten en no politizarlo o responde a la defensiva cuando los internautas emiten sus criterios.

El este jueves cuando se cumplieron los dos meses, la publicación colgó un mensaje proveniente de su canal de YouTube, en el que ilustra en una foto de Twitter las declaraciones de Rodrigo Malmierca, Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en solidaridad con los galenos.

“Para los que dicen que en nuestro país no se habla de Landy y Assel”, enunciaron los administradores de Hasta que regresen.

La periodista independiente Luz Escobar, reportera del sitio digital 14YMedio, les respondió: “se habla de vez en cuando pero no nos dan información de nada”.

HQR le ripostó: “Luz Escobar y qué más información que un ministro se refiera en el horario estelar de la TV cubana a lo que se está haciendo?”. La referencia del funcionario, precisó Escobar, no es completa: “en primera en ese tuit no se da información y además es un noticiero del 17 de abril”.

Más allá de breves notas de solidaridad, los usuarios en las redes sociales piden información sobre las gestiones del estado cubano, y hasta comparan el momento con campañas anteriores como las lanzadas por el regreso del entonces niño Elián González desde Miami y la liberación de los cinco espías condenados por tribunales de Estados Unidos.

Una usuaria que se identifica como Lily Lorenzo, en cambio, medió en la discusión: “Hola, creo que esto no es un espacio para disgustos, ni entrar en contradicción, (…) soy revolucionaria, trabajo mucho por la justicia social, tengo acceso a la Internet y no puedo tapar el Sol con un dedo, el pueblo no está lo suficientemente informado, los medios no han trabajado esto con la fuerza que este grupo lo ha llevado, por eso entiendo a Luz Escobar”.

El Gobierno de Kenia ratificó a Cuba el 23 de mayo que continuaba en sus acciones por el retorno de los dos médicos secuestrados, según dijo el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal.

“Sostuve encuentro con la ministra de #Salud de #Kenya. Evaluamos la marcha de la cooperación bilateral", fue la información emitida por el titular cubano de Salud.