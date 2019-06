Los usuarios exigen: #BajenLosPreciosDeInternet

Ante las molestias por el mal servicio y los altos precios de Internet en Cuba, los usuarios protestan desde casi un mes en las redes con la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet.

El periodista independiente Vladimir Turró ​Páez, dijo desde La Habana que “el servicio, ahora mismo, de internet por datos móviles es un desastre”.

Las molestias más comunes son la imposibilidad de descargar una foto en “un tiempo prudencial” o poder leer un correo desde los dispositivos móviles.

Los paquetes de Internet para teléfonos en Cuba, ofrecidos por la Empresa de Telecomunicaciones S.A. (ETECSA), van desde los 7 hasta los 30 CUC. Estas son las ofertas: 600 Megabyte (7.00 CUC), 1 Gigabyte (10 CUC), 2.5 GB (20 CUC) y 4 GB (30 CUC).

El salario medio en Cuba está valorado (al cambio actual de pesos a moneda convertible) en 30 CUC mensual, lo que serían unos $30.18 dólares.

Turró Páez fue bastante gráfico en la descripción del problema: “Estoy horas tratando de bajar un correo o tratando que alguien me responda un mensaje que le envié por WhatsApp”.

“Un cubano de a pie, un cubano trabajador, prácticamente no tiene acceso ni al paquete más pequeño, que cuesta 7.00 CUC. Es decir, que si adquiere internet o no se baña o no se viste o no come. Me parece que esto es extremadamente abusivo”, concluyó.

Contrataque oficial

Entre las más conocidas promotoras de la iniciativa de protesta está la periodista Yoani Sánchez, hoy directora del diario digital 14ymedio, quien inmediatamente fue atacada por la gerente general de ETECSA, Mayra Arevich.

La funcionaria de ETECSA publicó en Twitter una caricatura ridiculizando a Yoani y concluyó su comentario alegando: “Ante semejante gentuza solo nos queda avanzar”.

La periodista responsabilizó a funcionarios de ETECSA y de la Aduana por cualquier daño personal o contra su familia que pudieran causar las declaraciones de “odio y misoginia” que hicieron públicas en Twitter.

También explicó que simplemente quiere un servicio mejor: "A partir de un reclamo de los clientes, espontáneo, horizontal, se creó la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet con la que en Twitter, en el último mes especialmente, se ha estado demandando a ETECSA que mejore sus tarifas, las haga más accesibles al bolsillo de los cubanos y que mejore los servicios".

Aclaró en ese sentido que participó de esta iniciativa “como una internauta más, sin ningún protagonismo especial (…) pero me sumé porque soy una cliente de ETECSA y me molesta su mal servicio y sus altas tarifas”.

En la continuidad de la campaña, muchos internautas desoyeron los insultos y el sambenito de “mercenarios” y han continuado exigiendo una tabla de precios “más razonables”.

[Con información de Radio Televisión Martí, redes sociales y diario digital 14YMedio]